Jaime Quintana: Allamand busca echar abajo el Acuerdo por la Nueva Constitución

El presidente del Senado, Jaime Quintana, acusó en Cooperativa un "intento deliberado" del senador Andrés Allamad (RN) para "echar por tierra" el histórico acuerdo parlamentario para iniciar un proceso para una nueva Constitución.

La polémica surgió luego de que Allamand, ante la duda sobre qué ocurrirá con los temas en que no se logre un consenso en dos tercios de los constituyentes, aseguró que "si no hay acuerdo la convención fracasa y seguimos con la Constitución", y planteó que "algunos sectores de oposición dan una interpretación muy equivocada del acuerdo; dicen que aquellas cosas en las que no haya acuerdo, van a quedar con mayoría simple (en una ley posterior)".

"Yo creo que hay un intento del senador Allamand, deliberado, claramente de desestabilizar este acuerdo, de echar por tierra este acuerdo", replicó Quintana en conversación con Lo Que Queda del Día, junto con asegurar que, pese a ello, "este acuerdo está más firme que nunca".

Apuntó que incluso "él busca echar abajo este acuerdo y con eso no se da cuenta que está desestabilizando un Gobierno que está extremadamente débil; yo francamente no sé si el Presidente Piñera y el ministro Blumel, con quien hemos conversado en infinidad de ocasiones respecto al tema, comparten esta opinión".

"Yo estuve en todas las conversas de esa noche, al senador Allamand no lo vi en todas las instancias, no sólo de esa noche, porque partimos conversando con el Ejecutivo cuatro o cinco días antes de la madrugada del viernes", relató, explicando que le quedó "súper claro que cuando no se alcanzara un acuerdo en una tema determinado, ese tema no entra (en la nueva Carta Magna) y será materia de ley".

Asimismo, ratificó que "siempre se habló de la hoja en blanco" y que la "posibilidad de que rija la Constitución del 80, sería burlarse del país, creo que no está en el espíritu de nadie".

Dijo confiar en "cada uno de los firmantes" del acuerdo, aunque "algunos en la derecha, en la UDI especialmente, no están por incorporarle cosas (a la Constitución) pero tampoco están por quitarle cosas", contexto en el cual "lo dos tercios es la forma en que se van a tomar los acuerdos".

Senador PS pide "no ponerle atención a nostálgicos de la Constitución del 80"

También reaccionó Alfonso De Urresti (PS), vicepresidente del Senado, quien afirmó que "aquí hay actores que quedaron con la cara muy larga esa noche, y que no cabe duda que durante estos días van a ser ingentes esfuerzos por echar abajo este proyecto".

"Yo creo que es una interpretación de alguien que perdió en este proceso", sentenció, por lo que invitó a que "no le pongamos tanta atención a los nostálgicos de la Constitución del 80. Pongámosle más bien atención a quienes quieren construir una nueva Constitución".

El timonel de la DC, Fuad Chahín, cree "que nadie de los que firmó este acuerdo de cara al país, en un hito histórico, luego se va a prestar para tratar de borrar con el codo lo que firmaron con la mano los presidentes de los partidos", marco en el que sostuvo que "serán los presidentes de cada partido los que tendrán que preocuparse de que sus parlamentarios honren la palabra y cumplan ese acuerdo".

"Claramente no está respondiendo al criterio como, por lo menos creo yo, todos los partidos de oposición que estuvimos en la discusión, vimos que fue el acuerdo", criticó el presidente del PPD, Heraldo Muñoz.

Timonel RN matiza a Allamand y plantea importancia de "acuerdos"

Del presidente de RN, Mario Desbordes, salió a matizar lo dicho por Allamand y apuntó que "lo que ha señalado el senador es respuesta a algunas personas que han planteado que se puede bloquear" la discusión.

"Aquí tenemos que llegar a acuerdo", instó, adelantando que "si alguien me bloquea a mí y yo lo bloqueo de vuelta y así vamos en un juego de suma cero, donde finalmente no hay nueva Constitución, finalmente estamos engañando a la ciudadanía".

La vocera de Gobierno, Karla Rubilar, también RN, reconoció que "lo que no nos puede pasar es que termine siendo una Constitución donde otros no se sientan incluidos, ese es el esfuerzo que se hizo en el acuerdo de los dos tercios, y nosotros creemos que ese espíritu debiera mantenerse. Hoy día esperamos que en esta nueva etapa se pongan de acuerdo, esa discusión es una que tiene que darse en el Congreso Nacional".

El mismo Allamand volvió a hablar a través de Twitter, donde anunció que votará a favor de una nueva Constitución, pero reiteró sus dichos sobre los dos tercios, apuntando que "si un tercio quiere imponer condiciones inaceptables, otro tercio podrá rechazar el conjunto de normas", y "sí ambos deberán ceder y alcanzar un acuerdo satisfactorio. ¡La Constitución debe ser de todos!

Votaré a favor de una nueva Constitución. Ésta deberá aprobarse con 2/3. Si un tercio quiere imponer condiciones inaceptables, otro tercio podrá rechazar el conjunto de normas. Así ambos deberán ceder y alcanzar un acuerdo satisfactorio. ¡La Constitución debe ser de todos! — Andrés Allamand (@allamand) November 20, 2019

Las posturas de la UDI

Por su parte, la timonel UDI, Jacqueline van Rysselberghe, se cuadró con Allamand y subrayó que sus dichos tienen "todo el sentido".

Sin embargo, desde el mismo gremialismo la senadora Ena Von Baer, una de las redactoras del histórico acuerdo, llamó a "cuidarlo", y aunque reconoció que "todas las interpretaciones que he escuchado hasta ahora sobre el acuerdo, son correctas", realizó un extenso hilo en Twitter para "precisar algunas cosas".

En uno de los tuits, expuso que "si el órgano no llega a acuerdo sobre ninguna materia, se entiende que el proceso ha fracasado y continuará rigiendo nuestra CPR actual", lo cual, resaltó, "es un incentivo para que se llegue a acuerdo -al menos- en las materias esenciales que toda CPR debe tener".

Pero MUY relevante: si el órgano no llega a acuerdo sobre ninguna materia, se entiende que el proceso ha fracasado y continuará rigiendo nuestra CPR actual. Esto es un incentivo para que se llegue a acuerdo -al menos- en las materias esenciales que toda CPR debe tener. — Ena Von Baer Jahn (@EnaVonBaerJahn) November 20, 2019

En tanto, hoy los presidentes de los partidos que firmaron el acuerdo se reunirían para conformar una comisión técnica que elabore el marco para el proceso constituyente, pero no se llevó a cabo: asistieron los timoneles de la ex Concertación y de Chile Vamos, pero no los del Frente Amplio que participaron, que pidieron más tiempo para definir algunos asuntos internos. La cita quedó para el viernes.

Por otra parte, en La Moneda también está programa esta tarde una reunión entre el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y los presidentes de la Cámara de Diputados, Iván Flores, de la Corte Suprema, Haroldo Brito, y del consejo directivo del Servel, Patricio Santamaría, para tratar los mismos temas.