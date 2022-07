Javier Macaya, timonel UDI: "El 'aprobar para reformar' tiene un candado de titanio, muy duro"

El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, aseguró que la opción de "aprobar para reformar" no estan cierta debido a que tiene un "candado de titáneo".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el timonel greamialista señaló que "lo que muestran las encuestas hoy día es una profunda decepción de los chilenos con lo que ha hecho la convención".

"Es súper fácil plantear dentro de una campaña el 'aprobar para reformar'; el 'aprobar para reformar' tiene un candado de titáneao, muy duro. No solamente son los cuatro séptimos, que me parece un quórum razonable, pero también hay un plebiscito, también hay un consentimiento de los pueblos originarios", fustigó.

Consultado por un "plan b" en caso de que gane el rechazo, Macaya señaló que hace "política en la buena fe. Acá hay un lineamiento de todo nuestro sector, mi partido político, que está en una etapa diferente, que entendemos el momento que vive Chile y, desde esa perspectiva, la política la hago de buena fe. Me molesta mucho cuando se trata de generar una cierta duda moral respecto a las acciones políticas de un sector sin siquiera hacerse cargo de las propias".

Nosotros vamos a plantear una propuesta antes del plebiscito "pero la vamos a conversar antes de transmitir. Vamos a tener una conversación con distintos actores políticos para ver qué es lo que puede generar más consenso", manifestó.

Respecto a los posibles resultados del plebiscito de salida, el senador señaló que "el resultado del plebiscito no puede ni debe atribuirse como el triunfo de ningún sector político. No debieran haber vencedores y yo espero que tampoco hayan vencidos, porque un texto constitucional no puede ser una cuestión de 52 contra un 48 por ciento; la mitad de la población dividida en una cuestión que tiene que durar décadas".

"Yo (quiero) pedirle a los actores políticos más calma, menos ansiedad de protagonismo y que la voz de cada opción sean las personas, sea la socieda civil, las organizaciones y no los políticos, porque si algo se ha visto hasta hora, es que en el rechazo está habiendo un arco bien transversal de personas", cerró.