Jorge Arancibia en la Comisión de DDHH: "No estoy feliz, pero no estoy arrepentido"

El constituyente Jorge Arancibia, almirante en retiro, ex comandante en jefe de la Armada (1997-2001) y otrora edecán del dictador Augusto Pinochet, se refirió al voto político que realizó la Comisión Transitoria de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases -de la cual es parte- que lo excluye de las audiencias públicas.

En conversación con El Mercurio, la ex autoridad militar señaló que "al enterarme de ese voto político emitido por algunos convencionales (...) adoptaré las acciones legales y disciplinarias que permitan retomar el estado de derecho en los procesos constitucionales que estamos llevando adelante".

"No estoy feliz, pero no estoy arrepentido", señaló Arancibia al ser consultado sobre por qué está en la comisión, agregando: "Tengo toda legitimidad para estar y actuar en cualquier espacio. Fui recibido en forma realmente poco grata, poco democrática, injusta, con un rechazo muy potente y explicito de ciertos integrantes".

EL ROL DE LA MACHI FRANCISCA LINCONAO

Sobre las declaraciones de la machi Francisca Linconao, miembro de la Comisión de DD.HH., que aseguró que le "dolía el alma" la presencia de Arancibia en la instancia, el ex edecán de Pinochet aseguró que la autoridad mapuche fue "brutalmente injusta".

"Fue brutalmente injusta la machi Francisca Linconao, cuando señaló que por haber sido edecán del general Pinochet debía inhibirme de actuar. Hizo una larga argumentación, bien notable, porque fue en castellano", ironizó.

"Para un oficial de las FF.AA. ser edecán de un Presidente es una distinción, no es un cargo de gobierno o de gestión, es un servicio", enfatizó el constituyente: "Entiendo que es una autoridad ancestral del pueblo mapuche y eso merece todo el respeto, pero su presencia es más bien simbólica".

Consultado de por qué el bloque oficialista lo eligió para integrar la Comisión de DD.HH., Arancibia aclaró: "No me eligió Vamos por Chile. Pedí ingresar a esta comisión, me interesa de sobremanera".

"La comisión es mucho más amplia que las lamentables violaciones a los DD.HH. (...) En los 30 artículos de la Declaración Universal de DD.HH. de Naciones Unidas, los 10 mandamientos en la materia están el derecho de propiedad, de la familia, la libertad de culto", destacó.

LAS VIOLACIONES DE DD.HH. EN DICTADURA

El almirante en retiro, además, cuestionó que la discusión de la comisión se enfoque solo en las violaciones de DD.HH. ocurridas desde 1973 a 1990 en nuestro país.

"Si nos limitamos al régimen militar, ya estamos haciendo una selección de tiempo y espacio (...) Se han violado los DD.HH. desde 1540 hasta hoy. ¿Quieren hablar solo de los DD.HH. entre el 73 y el 90, de los tres años que fui edecán de Pinochet? Hay un afán de exclusión y veto que no es aceptable en una Convención Constitucional", fustigó.

Sobre su rol como ex comandante en jefe de la Armada y sus esfuerzos para buscar la verdad y justicia por las víctimas del régimen de Pinochet, Arancibia aseguró que su intención "fue intentar dar respuesta a quienes tenían detenidos desaparecidos".

"Le juro por dios -yo soy católico- no tenemos información, la buscamos honestamente. Pusimos a la mejor gente y no se encontró. Me sentí frustrado, no fue un buen resultado, es una herida que está", cerró.