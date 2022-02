José De Gregorio: Me preocupa que se propongan cosas absurdas en la Convención Constitucional

El ex presidente del Banco Central y firmante de "Amarillos por Chile", José de Gregorio, manifestó en Cooperativa que existe preocupación por las "cosas absurdas" planteadas en las comisiones de la Convención Constitucional e instó a este órgano a mejorar su "conexión con la ciudadanía".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el economista comentó que "si hay algo que está fallando en la Convención es su conexión con la ciudadanía, en mostrarnos qué está pasando, en decirnos, entonces está lleno de noticias falsas que circulan (...) no hay una claridad transparente, que uno entre a un sitio y diga 'esto es lo que se ha aprobado exactamente' y al lado una explicación de en qué consiste".

"Muchas de las cosas absurdas son propuestas de las comisiones que no tienen dos tercios, a mí me preocupa que se propongan muchas cosas absurdas, porque creo que no estamos asignando bien nuestro tiempo en tratar de discutir cosas que sean viables", puntualizó.

De Gregorio aseveró que "hay que seguir este proceso, porque quienes votamos Apruebo, y no me arrepiento como otros dicen, porque yo creo en una nueva Constitución para todos, pero también estamos preocupados porque queremos que sea una buena Constitución".

Junto a esto, descartó que su participación en "Amarillos por Chile" se convierta en una militancia política, aunque dijo que estará presente si se lleva a cabo una reunión entre los firmantes de la misiva.