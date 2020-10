José Maza descartó ser constituyente: "Me queda poco tiempo y no lo quiero perder en discusiones bizantinas"

El astrónomo José Maza contó a Cooperativa que le propusieron y también le pidieron ser candidato a la Convención Constitucional, pero lo descartó porque, si bien desea que ésta se desarrolle con éxito, teme que se convierta en "una bolsa de gatos" donde abunden las "discusiones bizantinas".

"Me han sugerido, incluso pedido que vaya a la constituyente, pero no: uno no se tiene que meter en lo que no entiende. Escuchando lo que candidatos a la constituyente quieren poner en la Constitución, me doy cuenta de que eso puede ser una bolsa de gatos", dijo Maza a Una Nueva Mañana.

"Habría que asociarse a un partido político para ir de candidato. Me lo han pedido, lo agradecí muchísimo, pero decliné ser parte de un grupo de independientes que vaya al alero de un partido político. Además, ¿tener que hacer campaña en pandemia, si llevo siete meses escondido? ¿Voy a salir a hacer campaña a la feria? No, no, no. La gente tiene que estar representada y no tenemos que elegir a iluminados, y yo estaría casi en la categoría de 'iluminados', porque yo no tengo una organización social detrás mío: soy José Maza y Compañía Limitada nomás", bromeó el científico.

Acidez, hipertensión y derrame cerebral

El Premio Nacional explicó que, en principio, "estaría encantado de participar en una conversación con gente como Agustín Squella o el cura (Felipe) Berríos, pero de repente hay algunos que de bailar el caño ahora quieren ser constituyentes".

"Me queda poco tiempo y no lo quiero perder en discusiones bizantinas", explicitó: "Yo tengo 72 años y me pregunto cuánto me quedará: ¿10 años más? Y gastar dos años de mi vida en discusiones... El día del Plebiscito una mujer decía: 'No es que la gente de Vitacura, Las Condes y La Dehesa estén defendiendo sus intereses; es que ellos son más educados y saben lo que es bueno para el país'*. Entonces, yo decía: no entendieron nada y siguen mirando a la gente como los que están en la vereda del frente. Yo me imagino en una mesa en discusiones con ese tipo de argumentos y entre que me da acidez y me da un derrame cerebral de la hipertensión que me va a dar... No sé, gente como Marcela Cubillos, que es obtusa hasta la consumación, y bueno, los obtusos de izquierda son igualmente obtusos", enfatizó Maza.

* Nota del editor: En el programa "Estado Nacional" de TVN, la noche del 25, la periodista María José Gómez, asesora comunicacional de la campaña del Rechazo y posible candidata a constituyente, atribuyó el triunfo de su opción en Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea a que "son comunas altamente informadas y que tienen posturas políticas más denotadas".

"Está demasiado barata la cuestión"

El profesor de la Universidad de Chile señaló que "ojalá la gente se fije a la hora de votar" por los convencionales y no respalde a los políticos que, después de 30 años, "siguen jugando a las sillitas musicales".

"La alcaldesa de Viña (Virginia Reginato, UDI) quiere ir de constituyente... ¡Lleva 850 años en la Municipalidad, tiene como 850 años de edad y quiere ser ella constituyente! No, yo creo que está demasiado barata la cuestión. Todos tenemos que saber cuándo retirarnos (...) son realmente unos apitutados que no entienden que estamos cansados de ver a la misma gente diciendo las mismas cosas y, sobre todo, personas que no tienen calle... 'Ah, es que no sabíamos que estaban tan hacinados'...", continuó, aludiendo a la frase del ex ministro Jaime Mañalich.

"Este país llamado Las Condes-Vitacura parece que está lejos del Chile real. Chile es muy lindo, muy diverso, pero no tiene nada que ver con Las Condes", aseveró Maza, que también arremetió contra las eventuales postulaciones de "Longueira y Carlitos Larraín".

"Educación, educación, educación"

El astrónomo aclaró que él desea "lo mejor a la (nueva) Constitución" y al proceso constituyente, pero discrepa de algunos énfasis que observa en el debate público, como las demandas particulares de los diversos actores y la "visión sesgada, parcial, torpe que tienen los economistas".

"La Constitución tiene que ser una cuestión muy simple. Yo no puedo poner en la Constitución que hay que enseñar astronomía en primero, segundo y tercero básico. Eso no puede ser materia constitucional", ejemplificó.

"Lo que yo quisiera que esta Constitución reflejara es que la única manera de salir adelante como país es que gastemos muchos recursos en educación, en educación, en educación (...) El objetivo de la Constitución debe ser tener un país educado, culto; no 'un país que permita el crecimiento económico'", opinó.

"El fenicio fue un pueblo de grandes comerciantes, y ¿qué dejaron? No dejaron nada. ¿Quién se acuerda de Fenicia? Nadie, pero los griegos se dedicaron a pensar, nos legaron el lenguaje: el 80 por ciento de las palabras que hablamos vienen del griego o del latín, que las tomó del griego. Ellos son nuestros tatarabuelos más importantes, entonces, ¿por qué vamos a querer comerciar? Tenemos que tratar de ser personas antes de ser comerciantes", cerró, insistiendo en que "educación, ciencia y tecnología, descentralización e industrialización son cuatro variables fundamentales" que, a su juicio, debería consagrar la nueva Carta Magna que regirá en Chile.