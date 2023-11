Jouannet: De no terminar el proceso constitucional podemos tener un Estado fallido

El presidente de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, reflexionó esta mañana sobre el proceso constitucional y la decisión como partido de apoyar la opción A Favor en el próximo plebiscito del 17 de diciembre.

En conversación con el Diario de Cooperativa, el diputado por la Región de la Araucanía defendió el nuevo borrador de la Carta Magna y su propuesta en temas como descentralización, organización del Estado, medio ambiente, sistema político, entre otras, y aseguró que "este es un texto que en su mayoría, casi en el 80% viene de los expertos, mucho del texto naturalmente viene de la Constitución anterior".

Bajo lo mismo, mostró urgencia en terminar el debate constitucional con el fin de poner foco en otros temas. "Cerremos el proceso y dediquémonos después de eso a los temas de fondo, que están haciendo aguas por todos lados", indicó.

"De no terminar este proceso (constitucional), estamos frente a la posibilidad de ser un Estado fallido", advirtió.

Asimismo, el parlamentario apuntó al debate entre la izquierda y derecha, asegurando que "ya nos dimos cuenta que no hay la posibilidad de una casa común". Afirmando, además, que si cada chileno leyera la Constitución "no la encontraría bien o no le gustaría, y por tanto, las constituciones no son para dejar contento a cada una de las personas".

En ese sentido, reparó en que "hay que ir mejorándola y contextualizándola", debido a que se debe "confrontar con las actuales leyes... Hay que mejorarla y vamos a tener que hacerlo hoy día, 5 o 10 años más, porque las constituciones hay que ponerlas ad hoc".