Karen Araya, constituyente PC: "Vamos a defender sin transar el Estado Social y Democrático de Derecho"

Entrevistada por El Diario de Cooperativa, la consejera constitucional electa Karen Araya, militante del Partido Comunista y la candidata oficialista más votada en la Región Metropolitana en los comicios del domingo, afirmó este martes que el oficialismo defenderá "sin transar" el Estado Social y Democrático de Derecho, una de las 12 bases establecidas en el acuerdo que inició el segundo intento de redacción de una nueva Carta Magna.

Oriunda de San Miguel y actual vecina de La Florida, la profesora de Educación Básica alcanzó el 12,51% de las preferencias, con 492.746 votos, pavimentando de forma contundente su acceso al Consejo que escribirá la futura propuesta a partir del próximo 7 de junio, detrás de Luis Silva, del Partido Republicano, que obtuvo la primera mayoría regional y nacional con 707.072 apoyos (17,95%).

"Vamos a ser tajantes en la defensa de los derechos sociales para las y los chilenos. Es importante que todos los que integremos el Consejo Constitucional entendamos que estamos allí para representar al pueblo de Chile (...) Vamos a defender el Estado Social y Democrático de Derecho sin bemoles, sin transar", dijo Araya, actual presidenta del Colegio de Profesores de La Florida.

La futura consejera enfatizó que la Constitución actual, vigente desde la dictadura cívico-militar, "es la que ha consagrado las desigualdades" en Chile, y que "es importante tener una Constitución que garantice mejorar la salud, la educación, instalar el derecho a la vivienda, la seguridad y el cuidado al medioambiente".

[En vivo] Karen Araya: "Vamos a defender el Estado Social y Democrático de Derecho sin bemoles, sin transar" #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) May 9, 2023

"LA MAYORÍA DEL PARTIDO REPUBLICANO ES UN TRASPIÉ PARA CHILE"

Araya aseguró a Cooperativa que "la mayoría del Partido Republicano es un traspié para Chile. Creo que aquí los que perdimos fuimos los chilenos".

La colectividad que lidera José Antonio Kast arrasó en las elecciones constituyentes con el 35,4% de los votos y se consagró como la fuerza más importante del Consejo, con 23 escaños de un total de 51.

Si se considera la derecha en su conjunto (el Partido Republicanos más Chile Vamos), la oposición conseguiría la hegemonía absoluta del órgano al superar los tres quintos del quorum para aprobar cualquier norma.

En contraste, la coalición Apruebo Dignidad de Araya (PC y Frente Amplio) sumó 11 escaños y el Socialismo Democrático amarró seis asientos (que se resume a la votación del Partido Socialista), mientras que el pacto Todos por Chile (PPD y Partido Radical, junto a la no oficialista Democracia Cristiana) no logró ningún consejero.

A juicio de la consejera comunista, "claramente entendemos que la polarización será un elemento constante de este proceso, pero no por eso nos vamos a omitir ni menos restarnos del debate para obtener la Constitución que Chile necesita".

"Es importante señalar que estamos por consagrar el Estado Social y Democrático de Derecho, a diferencia del sector que hoy día tiene mayoría en el Consejo Constitucional, que en el fondo siente -y lo ha manifestado también- que la Constitución no es el problema de las desigualdades de este país", planteó Araya.

En tal sentido, defendió que, a pesar del apabullante triunfo de los Republicanos, "el 78% de los chilenos dijimos (en el plebiscito de 2020) que queríamos una nueva Constitución que garantizara más y mejores derechos y que eso se traduzca en mejorar la calidad de vida de las personas. Creemos que debemos insistir precisamente en aquello y no vamos a dar ni un paso atrás y vamos a empujar las demandas para que podamos correr el cerco de la desigualdad".

[En vivo] Karen Araya: "La seguridad y cómo instaló el Partido Republicano la inseguridad en su franja electoral le hizo mucho sentido a la gente, entendiendo que ellos ven la seguridad desde un ámbito: el encarcelamiento" #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) May 9, 2023

Finalmente, consultada sobre qué postura podría tomar su sector en el plebiscito de salida del nuevo proceso, programado para diciembre, Araya afirmó que "aventurarse hoy día a decir que vamos a tomar una posición no sería responsable". No obstante, advirtió que "si la nueva Constitución no garantiza los derechos de la ciudadanía, tenemos que ver cuál será nuestra posición".