Kast defendió el proceso constituyente en mensaje contra el grupo más duro de los republicanos

El líder del Partido Republicano José Antonio Kast cuestionó al ala más dura de la colectividad por adelantar su rechazo al proceso constitucional en curso, cuando el Consejo todavía no termina de presentar enmiendas al anteproyecto de la Comisión Experta.

Según La Tercera, todo comenzó con las críticas de la disidencia -protagonizada por el movimiento Un Militante un Voto, que lidera el senador Rojo Edwards- al fundador de la tienda, pues durante un seminario planteó que con algunas modificaciones, "yo invitaría, en principio, a aprobar" el texto base en el plebiscito de diciembre.

Por lo anterior, Kast envió un extenso mensaje al grupo de WhatsApp que integran los miembros del "cabildo general" del partido, en el que dice no entender que sus palabras causaran "algo de revuelo" en la interna.

"Todos quienes me conocen saben que siempre actúo desde la razón y no desde la pasión. Partiendo de esa base, no logro entender que alguien diga que está por rechazar un posible nuevo texto constitucional sin siquiera haberlo leído, sin haber estudiado si más allá de su origen es posible mejorarlo o cambiarlo", reflexionó el exdiputado, incluso llamando a revisarlo a quienes aún no lo hacen.

"Tampoco entiendo -añadió- que alguien diga que si falta tal o cual indicación, o bien no se aprueban todas y cada una de las indicaciones que se presenten, será el argumento necesario para rechazar. Quien actúa así al parecer no entiende cómo funciona el diálogo ni la democracia. Si alguien piensa que esto es un todo o nada, que uno por tener una mayoría circunstancial debe anular al contrincante, al menos a mí me parece que está muy equivocado".

De hecho, sugirió que quienes creen en aquello mantengan "el argumento de que rechaza porque todo le parece ilegítimo y espurio, pero que no haga como que se abre al debate y a la discusión (si) ya está claro que ningún argumento o estrategia lo va a sacar de su trinchera".

"¿PARA QUÉ PRESENTAMOS CANDIDATOS?"

En alusión al "Team Patriota" que comanda el exbarrista conocido como "Pancho Malo", agregó que "quien tenga esa actitud será como uno más de esos 'patriotas' que vocifera en contra de todo con un megáfono en la calle o bien desde la comodidad de su hogar a través de su espacio en redes sociales sin haber ganado ninguna elección y criticando todos los que se esfuerzan -con éxito en este caso- en cambiar las cosas".

"La pregunta es: rechazado el proyecto refundacional de la Convención, estando en ejercicio 22 consejeros republicanos ¿no se puede hacer nada? ¿No se puede lograr un texto constitucional razonable para Chile? Si fuera así, ¿para qué presentamos candidatos a la elección del 7 de mayo? ¿Para qué nos esforzamos en convencer a millones de chilenos para que votaran por nosotros y no nulo como planteaban algunos mal llamados 'patriotas'?", apuntó.

El mensaje del excandidato añade: "¿No es posible mejorar el texto constitucional vigente? Algunos dicen de entrada que no. Yo me niego a decir que todo está perdido antes de comenzar. Si fuera así nunca me habría lanzado a dos desafíos presidenciales que permitieron que naciera una nueva opción política en Chile como lo es hoy el Partido Republicano".

"A QUIENES CREEN QUE TODO ESTÁ MAL: MEDITEN SI ESTE ES SU PARTIDO"

El fundador de la tienda sostuvo que "si alguno de los que forman parte de este consejo cree que todo esto es ilegítimo y anti democrático, supongo que siendo coherente con su postura debió haber votado nulo el 7 de mayo", al tiempo que fustigó la "soberbia" del disidente Antonio Arroyo, que instó a rechazar a fin de año en honor a los principios y valores.

El texto cierra con un recado al ala más dura del partido: "A quienes creen que es posible construir un Chile mejor con el estilo que hoy lleva adelante nuestro partido, con esta directiva a la cabeza, los invito a jugársela. A quienes creen que todo se está haciendo mal, que no son capaces de reconocer los éxitos que se han alcanzado, que no son capaces de confiar en la dirigencia actual, los invitaría a meditar si este es el partido correcto para canalizar sus inquietudes políticas".

"Nada le hace más daño a una institución que la existencia de un grupo interno que, más allá de todos los resultados exitosos, vive cuestionando cada una de las decisiones y estrategias. Que no es capaz de llamar y conversar internamente antes de lanzar sus críticas. Ya hay bastante trabajo dando la batalla en contra de la izquierda más radical como para también tener un frente interno que todo lo cuestiona", remató.