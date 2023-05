Kast: Esperamos que la propuesta deje conforme a la mayoría de los chilenos, no a la mayoría del partido

El líder Republicano, José Antonio Kast, aseguró que esperan que de la propuesta constitucional salga una "que deje conforme a la mayoría de los chilenos" y no a la mayoría de dicho partido.

En entrevista con La Tercera, el excandidato presidencial se refirió al triunfo del bloque tras sumar 23 representantes en el Consejo Constitucional tras las elecciones del domingo 7 de mayo, donde se impuso en más del 70% de las comunas del país y en 12 de sus 16 regiones, y lo que viene de ahora en adelante con la instalación del órgano redactor en junio.

En ese sentido, Kast afirmó que "esperamos que esto sea más allá de nuestra mayoría" y que sea "de verdad una propuesta que deje conforme a la mayoría de los chilenos, no a la mayoría del Partido Republicano", lo que asumen como una "mayor responsabilidad que aquellos que sacaron menos votos".

Respecto a la composición del Consejo y la posibilidad de que les acusen de pasar máquina, sostuvo que no puede "vaticinar cuál va a ser el día a día de esto", aunque espera "que nadie diga que aquí hubo una pasada de máquina, porque nosotros no actuamos así", aseguró.

"NUNCA DIJIMOS QUE ÍBAMOS A ROMPER" LOS BORDES CONSTITUCIONALES

Sobre los cuestionamientos del diputado Johannes Kaiser a los 12 bordes fijados en el Acuerdo por Chile que habilitó el segundo proceso, y al que Republicanos -detractor del mismo- no concurrió con su firma ni voto a favor en su tramitación en el Congreso, Kast enfatizó que lo dicho por ese parlamentario en concreto "es que nosotros no firmamos el acuerdo, y (efectivamente) nosotros no firmamos el acuerdo".

Consultado si puede garantizar que dichos bordes constitucionales se van a respetar, el exmilitante UDI recalcó que en Republicanos "somos respetuosos de la ley, de la Constitución" y que se sumaron en un proceso con esas bases, pero que "nunca dijimos que íbamos a romper eso. Lo que sí, le vamos a dar contenido", siempre de acuerdo al rotativo.

"Las reglas están fijadas y nosotros nunca nos hemos salido del marco. Hemos ganado todas nuestras elecciones de manera democrática", sentenció. Por otra parte, destacó que "todo lo que vaya en la línea de mejorar la institucionalidad va a contar con nuestro apoyo".

En ese sentido, señaló que para la discusión del sistema político "lo que debemos enfrentar es que no haya intervención en la urna, como existe hoy día", en relación a la paridad de salida, lo que considera como "un tremendo error" ya que, según considera el exdiputado, "impide que la ciudadanía ejerza la libertad de elegir".

Tampoco es partidario de la paridad de entrada a las elecciones, al creer que más allá de esa discusión, está a favor de "la igualdad de condiciones", argumentando que en la actualidad "uno puede hacer muchas cosas para que haya mayor participación de las mujeres en política, que no necesariamente van por la paridad obligatoria".