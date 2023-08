Kast "no tendría problema" en llamar a rechazar si se caen las enmiendas de Republicanos

El excandidato presidencial y líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, afirmó que "no tendría problema" en llamar a su sector a votar en contra de la propuesta de nueva Carta Fundamental del país, en la que trabaja actualmente el Consejo Constitucional, donde su tienda es mayoría.

La decisión depende de si las cuestionadas enmiendas ingresadas por su partido, para modificar el anteproyecto elaborado por la Comisión Experta, no prosperan en el Consejo.

"Dijimos que el texto de los expertos como está, no nos satisface", recordó Kast la semana pasada durante el programa "Semana RE" que transmite Republicanos a través de redes sociales. Por ello, a su juicio, "hicimos un trabajo muy serio" para redactar las cerca de 400 indicaciones que propusieron.

Pero al ser consultado por un usuario, con miras al plebiscito de diciembre, planteó que "no tendríamos ningún problema en decir: 'no se aprobaron las indicaciones que mejoran el texto vigente, por lo tanto, no podemos llamar a votar apruebo de esto'. Distinto es si se aprueban estas enmiendas".

Pese a ello, la colectividad ultraderechista ha acusado que el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio optaron por bajarse del proceso e iniciaron la campaña para votar en contra. Incluso, durante el programa, apoyado por el timonel de Republicanos, Arturo Squella, Kast leyó un listado de dirigentes políticos, que tachó de "izquierda más radicales", que supuestamente ya estarían por ese camino.

"Mienten. Paren de mentirle al país", emplazó el consejero comunista Fernando Viveros también en los últimos días.

Las cuatro subcomisiones del Consejo parten este lunes las votaciones de las 1.069 enmiendas ingresadas por todas las fuerzas políticas representadas.

Según el reglamento de este proceso constitucional (revisa el documento), el quórum requerido para aprobar una enmienda es de 3/5, es decir, 30 consejeros y consejeras, tanto en subcomisiones como luego en el pleno. No obstante, ninguna bancada por sí sola tiene esa cantidad de votos, por lo tanto, están obligados a negociar.

Republicanos, que es mayoría, cuenta con 22 consejeros, por lo está intentando llegar a acuerdos con las bancadas de la UDI, Renovación Nacional y Evópoli, que tienen 11 escaños: de votar en conjunto, alcanzarían 33 apoyos.

EL ÉXITO O FRACASO DEPENDE DE REPUBLICANOS, ADVIERTE EL PC

Desde el oficialismo, la consejera Karen Araya, jefa de la bancada de Convergencia Social-PC, reiteró la responsabilidad que le han atribuido a la tienda de Kast en este segunda redacción: "Que este proceso fracase o sea exitoso depende principalmente del Partido Republicano, porque hoy tiene la mayoría".

"Nosotros esperamos mañana (este lunes) poder llegar a establecer los diálogos democráticos que nos permitan llegar a un acuerdo transversal, con la intención de poder tener un texto constitucional que vaya en la línea de poder establecer el Estado Social Democrático de Derecho. De poder fortalecer el texto, el anteproyecto que se nos presentó en materia sobre todo de derechos sociales. Creo que eso para nosotros es muy importante", sostuvo.

"Nos parece que hoy sería un error no poder llegar a ellos (...) y hemos insistido al resto de las bancadas que puedan instalar este debate, pero con la intención de poder llegar a acuerdos concretos", enfatizó.

El viernes, los representantes del oficialismo en el Consejo, a través del documento "Invitación por la Unidad", propusieron siete ejes para lograr acuerdos con la oposición: estabilidad institucional, igualdad, derechos sociales, seguridad, lucha contra la corrupción y abusos, protección al medioambiente y habilitación del proceso democrático.

"Desperdiciar este momento sería una irresponsabilidad y un error histórico", apuntaron, instando a Republicanos a "no repetir los errores del pasado, escribiendo una Constitución que no nos identifique como país", aludiendo al primer proceso, cuyo fracaso se le ha atribuido a la izquierda, que fue amplia mayoría en la otrora Convención Constitucional.

PRESIDENTA DEL CONSEJO, REPUBLICANA, VE UN PROCESO "SOBRIO Y SERIO"

La presidenta del Consejo, la republicana Beatriz Hevia, confirmó que "esta semana por fin empiezan las votaciones y la ciudadanía podrá ver los cambios concretos que se harán al texto de los expertos".

"Esperamos que este proceso siga siendo sobrio, respetuoso y serio como ha sido hasta ahora. Independiente de las diferencias que son legítimas, creo que el Consejo ha dado una muestra de responsabilidad que hay que mantener y profundizar", subrayó.

Este segundo proceso constitucional concluirá el próximo 17 de diciembre, con un nuevo plebiscito de salida que, a diferencia del anterior -del 4 de septiembre del 2022, no tendrá las opciones de "Apruebo" o "Rechazo".

En cambio, a los chilenos se les planteará la siguiente pregunta: "¿Está usted a favor o en contra del texto de Nueva Constitución?".