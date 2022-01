La Convención Constitucional renueva su mesa directiva el martes

El martes 4 de enero se cumplirán seis meses exactos desde la instalación de la Convención Constitucional, fecha estipulada por ésta en su propio reglamento para renovar su mesa directiva, que hoy lideran la presidenta Elisa Loncon, quien también es representante mapuche, y el vicepresidente Jaime Bassa.

Los reemplazantes para ambos cargos deberán ser elegidos mediante una votación del pleno que requiere la mayoría absoluta de los convencionales en ejercicio, es decir, la mitad más uno.

Para estos postulan nombres como Cristina Dorador (Movimientos Sociales Constituyentes), Patricia Politzer (Independientes No Neutrales), Bárbara Sepúlveda (Partido Comunista), Ramona Reyes (Colectivo Socialista) y el constituyente diaguita Erick Chinga, entre otros.

Sobre lo que viene en esta nueva etapa de la Convención, que se da en paralelo al proceso de ingreso de propuestas de normas para su debate y próxima votación, Dorador planteó que se tienen que hacer esfuerzo en comunicar más y mejor el trabajo que hace el órgano.

"Un gran desafío en este segundo período justamente es el tema de las comunicaciones, porque falta comunicar, pero también el apoyo transversal de distintos medios porque tenemos que llegar a todos los rincones de Chile", sostuvo la científica y representante de la Región de Antofagasta, al ser consultada al respecto en el programa "Congreso Futuro" de Cooperativa.

"Hay también una consulta indígena de por medio que igual requiere esfuerzos extras de expansión territorial, en el sentido de dar a conocer la nueva Constitución y que las personas puedan participar. Es súper importante en esta segunda etapa echar a andar toda la creatividad y todos los medios posibles para llegar a todos los rincones", reforzó Dorador.

CANDIDATURA DE SÁNCHEZ: BASSA DESESTIMA CHOQUE CON AUTONOMÍA DE LA CONVENCIÓN

En vísperas a la renovación de la mesa, la candidatura de Sánchez a la presidencia ha recibido la resistencia de Chile Digno, bancada aliada del Frente Amplio y encabezada por el Partido Comunista, que promueve la elección de Sepúlveda (Distrito 9); y ha generado resquemores en otras fuerzas de centroizquierda que también cuentan con sus propias cartas.

Que al pertenecer al mismo bloque del Presidente electo, Gabriel Boric (Convergencia Social, Frente Amplio), pueda dejar en entredicho la autonomía de la Convención o atentar contra los equilibrios en cargos de poder, son los principales argumentos esgrimidos para oponerse a la opción de Sánchez.

Sobre esto, Ramona Reyes, quien también buscará llegar a la mesa, opinó que "uno no se puede meter en las personas o figuras que elijan las otras colectividades (para competir), todos somos convencionales electos, todos teníamos objetivos claros al venir acá".

No obstante, puntualizó la socialista, "quizás, como yo le he dicho siempre a Beatriz y he dicho en otras entrevistas, me gustaría que exista un poquito de cuidado, hay que cuidar la Convención, y por ser el mismo partido del Presidente (electo de Chile) quizás hay que mantener un poquito la distancia, pero no tengo ninguna otra aprehensión con Beatriz Sánchez y con ninguna de las candidatos o candidatos que postulan".

Planteamientos que desestimó el vicepresidente Bassa, independiente electo en cupo del Frente Amplio.

El abogado explicó en TVN que "para el 11 de marzo las propuestas e iniciativas constituyentes van a estar todas presentadas, porque el plazo vence del 1 de febrero, por tanto al 11 de marzo todo el contenido de la Constitución ya va a estar presentado y va a estar muy avanzado el proceso de votaciones, que empieza en febrero y termina básicamente a finales de abril".

"En estricto rigor, el Presidente Boric va a estar en ejercicio simultáneamente en el trabajo de la Convención sólo en las últimas cinco o siete semanas de las votaciones del texto constitucional, porque después, en mayo, viene el trabajo de armonización", complementó.

Según el reglamento de la Convención, la mesa directiva también está compuesta por siete vicepresidencias adjuntas, dos de ellas reservadas a constituyentes de pueblos originarios. Su mecanismo de elección, sin embargo, es diferente: cada aspirante requiere el patrocinio de al menos 24 convencionales y de ocho en el caso de los escaños indígenas.

La nueva mesa dirigirá la Constituyente por los tres meses de trabajo que le restan, y en caso de que el órgano decida prorrogar su labor por otros tres -opción establecida en la actual Constitución-, aquella directiva tendrá que ser ratificada por el pleno; si es rechazada, los cargos serán elegidos nuevamente según las mismas reglas.