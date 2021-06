La Convención Constitucional se inaugura el 4 de julio en la sede del Congreso en Santiago

En el Palacio de La Moneda, el Presidente Sebastián Piñera firmó este domingo el Decreto Supremo que convoca a la primera sesión de la Convención Constitucional; órgano de 155 miembros elegidos mediante las urnas para redactar una nueva Carta Magna.

Flanqueado por los ministros del Interior, Rodrigo Delgado, y de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, el Mandatario informó que la inauguración de la Constituyente se realizará el domingo 4 de julio a las 10:00 horas, en el edificio del Congreso Nacional en Santiago.

"Esta Convención Constitucional representa sin duda una gran oportunidad para lograr esos acuerdos amplios y sólidos que permitan dar origen a una nueva Constitución que sea reconocida y respetada por todos los chilenos, y constituya un gran marco de unidad, de estabilidad, de proyección hacia el futuro, para nuestra democracia y para nuestra sociedad", detalló Piñera en su discurso.

Además, dio cuenta que "esta Convención Constitucional nace de la reforma constitucional que promulgamos el 24 de diciembre del año 2019; luego de la convocatoria que hizo el Gobierno la noche del 12 de noviembre a un acuerdo por la paz, por la justicia y por una nueva Constitución; y luego del acuerdo alcanzado tres días después por una amplia mayoría de sectores políticos en nuestro Congreso".

"Una amplia mayoría de ciudadanos refrendó esta convocatoria y este acuerdo en el plebiscito del 25 de octubre del año pasado y finalmente el 15 y el 16 de mayo de este año, la ciudadanía eligió una Convención Constitucional integrada por 155 miembros con una equitativa participación de hombres, mujeres y nuestros pueblos originarios", añadió.

AUTONOMÍA ACOTADA

Sobre la autonomía que tendrá este proceso, Piñera aseguró que se deberá "respetar el carácter de república que tiene el Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados y que se encuentran vigentes. Adicionalmente, no podrá poner término anticipado al período de las autoridades elegidas por votación popular".

"Esta Convención no puede atribuirse el ejercicio de la soberanía ni asumir otras atribuciones que no le hayan sido expresamente conferidas. Dentro de este marco, fijado por la reforma constitucional, esta Convención tiene importantes grados de autonomía que todos debemos respetar", puntualizó el líder de Estado, aunque advirtió que "su misión no es gobernar ni legislar, tareas que le corresponden al Gobierno y al Congreso y que seguirán siendo ejercidas".

En la misma línea, afirmó que "el Gobierno, en cumplimiento de ese mismo mandato constitucional, prestará a esta Convención todo el apoyo técnico, financiero y administrativo necesario para su instalación y funcionamiento".

"La misión de la Convención es, respetando siempre nuestra Constitución y nuestro Estado de Derecho, a través del diálogo, la colaboración y la búsqueda de acuerdos. Lograr las mayorías de dos tercios necesarias para acordar y proponer una nueva Constitución para Chile", acotó el Mandatario.

"ES UN HITO HISTÓRICO"

Finalmente, en cuanto destacó la participación ciudadana en este proceso, ya que -detalló- esta Carta Magna debe "recoger nuestras mejores tradiciones republicanas e incorporar los valores esenciales que viven en el alma de nuestro pueblo".

"Debe recoger el aporte de las generaciones pasadas, la voluntad de las generaciones presentes y las esperanzas de las generaciones futuras", destacó Piñera sobre este proceso que llevarán a cabo los 155 constituyentes.

"Esta Convención Constitucional, sin duda, va a ser un hito histórico porque por primera vez en nuestra historia estaremos escribiendo democráticamente y con amplia participación ciudadana, una nueva constitución para Chile", cerró Piñera.

IMPORTANCIA DE LA CEREMONIA INICIAL

Sobre el primer encuentro que tendrán los elegidos para este proceso, Manuela Royo (Independiente), que es constituyente por el D23, señaló que "creemos que es muy importante esta ceremonia, ya que es un hito constitutivo de un proceso histórico".

"En ese sentido, creo que no podemos partir desde un espacio que no haya sido conversado previamente con quienes somos constituyentes, tenemos que superar esa lógica como del lobby, respecto de los cuales el Gobierno ha hablado con algunos sectores solamente en los cuales no está la Vocería de los Pueblos", acusó la electa.

Ante esto, aseguró que "el llamado es que seamos nosotras y nosotros quienes tomemos decisiones en torno a espacio de la instalación de la Constituyente, dando en definitiva como un primer pie que vaya desde la participación, desde la decisión de quienes integramos esta Convención Constituyente y no desde imposiciones dadas por el Gobierno".

ORGANIZACIÓN ENTRE CONSTITUYENTES Y GOBIERNO

Por su parte, desde Independientes No Neutrales propusieron una comisión de instalación para acordar aspectos administrativos y simbólicos con el Gobierno, que exista la figura de anfitriones y que esta sea paritaria.

Además, aspectos prácticos como el traslado a la Región Metropolitana sea financiado por el Gobierno hasta que esos temas sean abordados por el reglamento.

"Nos hemos ido poniendo de acuerdo también con muchos otros grupos para poder acelerar lo del reglamento y pasar rápido en la construcción de la nueva Constitución. Estamos conversando, no hay mucha discusión en torno a eso porque hay bastante unanimidad y esperamos que sea bien republicano, con la integración de todos los pueblos originarios, como corresponde a este país y a esta nueva Constitución", afirmó a Cooperativa el constituyente Benito Baranda.

"Que sea una cuestión plurinacional y que de una vez por todas en ella quede consagrado el respeto y ese cuidado a nuestros primeros pueblos", añadió.

Finalmente, sobre la organización entre los electos, Baranda indicó que "tenemos dos representantes que han estado conversando, dos de los miembros de nuestro grupo con otros grupos también han estado conversando con las personas que le entregó esta responsabilidad el Gobierno del punto de vista administrativo y con ellos se ha estado hablando de este decreto".