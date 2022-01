La Convención ratificó a cinco nuevos integrantes de las vicepresidencias adjuntas

Con la presidencia y la vicepresidencia de la Convención Constitucional elegidas en la última jornada, este jueves comenzó a definirse la mesa ampliada del órgano constituyente, que consiste en siete vicepresidentes o vicepresidentas adjuntos, cupos de los cuales dos están reservados a representantes de pueblos originarios.

En horas de esta tarde se realizó la sesión para ratificar los nombres propuestos, mecanismo para lo cual corresponde a la presentación de 24 patrocinios -ocho en el caso de los constituyentes indígenas-. El plazo original era el mediodía de hoy.

Hasta esta jornada fueron cinco las vicepresidencias confirmadas adjuntas: Natividad Llanquileo (Pueblo Mapuche) y Lidia González (Pueblo Yagán), por los escaños indígenas, y Amaya Álvez (Revolución Democrática-Apruebo Dignidad), Tomás Laibe (Partido Socialista-Lista del Apruebo) y Bárbara Sepúlveda (Partido Comunista-Apruebo Dignidad).

González expresó que ejercerá el cargo "buscando un Estado Plurinacional, que consagre nuestros derechos lingüísticos, el reconocimiento de nuestras tierras y mares, y la libre determinación de los pueblos".

Mientras que la representante del Frente Amplio -y apoyada por Independientes No Neutrales-, Álvez señaló que "es una labor que voy a asumir contenta de apoyar el proceso, agradezco el apoyo de mis compañeros. Se vienen tareas muy importantes y estoy segura que la Convención avanza".

Sepúlveda, en tanto, agradeció "la confianza de mis compañeros del colectivo Chile Digno", quien además obtuvo el apoyo de Movimientos Sociales Constituyentes y el DC Fuad Chahin.

Laibe, por su parte, tuvo el respaldo del Colectivo Socialista e Independientes No Neutrales.

"Creemos que este nuevo ciclo que viene de la Convención Constitucional es un ciclo complejo que requiere mucho trabajo, dedicación y diálogo, y es por eso que nuestro colectivo se ha planteado con una nueva vicepresidencia en este ciclo, que viene también desde las regiones y las disidencias sexuales a representar a los que hemos estado excluidos, a los que hemos estado postergados", expresó el socialista.

Les comento que desde hoy asumo el desafío de la vicepresidencia adjunta, representando al colectivo FA + Independientes

Les cuento que voy a la Vicepresidencia adjunta en dupla con Nicolás Núñez (FRVS)

Agradezco la confianza de mis compañer@s del colectivo Chile Digno, de @MSC_MovSociales y compañeras de Coord. Plurinacional Popular.

¡Vamos por esa nueva Constitución feminista y transformadora! pic.twitter.com/SvEfIU4KKW — Bárbara Sepúlveda Hales (@BSepulvedaHales) January 6, 2022

LA DERECHA BUSCARÁ LOS DOS CUPOS RESTANTES

Aún resta que se ratifique a otras dos vicepresidencias para completar los siete puestos.

Hasta ahora quedaron sin representación en la mesa directiva los bloques Pueblo Constituyente (ex La Lista del Pueblo), Coordinadora Plurinacional y la derecha, antes agrupada en Vamos por Chile y hoy repartida en cuatro colectivos.

Estos últimos buscarán hacerse con las dos vacantes, adelantó el convencional Ricardo Neumann, independiente electo en cupo UDI. La agrupación "RN, Evópoli e independientes tenían las firmas hasta ayer, tuvieron un problema hoy y están tratando de resolverlo. Nosotros también estamos en conversaciones", confirmó el representante de la Región de O'Higgins.

Según su opinión, "entre los desafíos que tiene esta nueva mesa directiva es el pluralismo político, deben estar representadas todas las sensibilidades políticas de la Convención en la mesa, para tener una representatividad transversal".

LAS ESQUIRLAS DE LA VOTACIÓN DE LA PRESIDENCIA

En paralelo, en Chile Digno (PC y FRVS) sigue la molestia por la estrategia que utilizó el Frente Amplio -su socio en la Convención y en el Gobierno electo- en la maratónica jornada de votación de la presidencia de la mesa.

El bloque izquierdista critica que los frenteamplistas no conversaran con ellos su opción inicial y se volcaran a la socialista Ramona Reyes en lugar de una opción del sector. Tampoco les acomodaba la carta de Beatriz Sánchez en la vicepresidencia.

"Aquí hay una decisión, por supuesto, errada de la que tendrá que dar cuenta el FA de querer construir espacios de confianza con la centroizquierda y, eventualmente, con la derecha", afirmó el convencional Hugo Gutiérrez (PC) este jueves.

"Creemos que hay que construir los espacios de confianza, primero que todo, con los movimientos sociales y con los independientes que están instalados en esta convención", añadió.

El cuestionamiento del ex diputado recibió la réplica de la vicepresidenta adjunta Amaya Álvez: "Me parece muy mal, no comprendo cuál es la perspectiva de trato hacia los medios y la interna que pueda tener un conglomerado que se supone que es aliado. Me parece además que es una falta de mirada respecto de la gobernabilidad de esta institución", señaló la convencional RD.

"Necesitamos normas jurídicas que sean aprobadas por 103 votos, una enorme cantidad que supone un trabajo transversal de cooperación en que los espacios de trabajo son espacios seguros, amables, y me parece que eso no ha ocurrido", subrayó.