La derecha acusó a la Secretaría de Comunicaciones de la Convención de hacer una "campaña de desinformación"

Vamos Por Chile acusó a la Dirección de Comunicaciones de la Convención Constitucional (CC) de "orquestar una campaña de desinformación" luego de que un posteo en Instagram -con el fin de intentar hacer pedagogía- entregara una interpretación errónea del alcance del pluralismo jurídico.

Además, desde la derecha se han quejado de otro posteo oficial de la CC en donde se da a conocer la aprobación de la definición de Chile como un Estado Social y Democrático de Derecho, en la que se omite la segunda parte que dice relación con que también es plurinacional, intercultural y ecológico, en circunstancias que la plurinacionalidad ya ha sido aprobada antes.

Ruggero Cozzi (RN), señaló que "a través de las cuentas oficiales de la Convención Constitucional se están haciendo, derechamente ,interpretaciones falsas respecto de lo que se ha aprobado... Difundiendo normas incompletas, omitiendo frases que han sido aprobadas por esta convención: ¿Quiénes son los que integran la secretaría de comunicaciones y que están orquestando esta campaña de propaganda y desinformación?".

La presidenta de la mesa de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros (independiente), fustigó el hecho de que se "expuso en forma pública, innecesaria e irresponsablemente a parte del equipo de secretaría de comunicaciones con sus nombres y apellidos, pidiendo incluso su salida, lo que ciertamente no corresponde. El error ya fue asumido, explicado y rectificado".

¿CÓMO VA EL TRABAJO DE LA CONVENCIÓN?

En tanto, la Comisión de Derechos Fundamentales reformuló parte de la propuesta que presentará otra vez al pleno, por ejemplo, en salud. La nueva propuesta es que el Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados, y la ley determinará los requisitos y procedimientos para que prestadores privados puedan integrarse al sistema nacional de salud.

Asimismo, la misma instancia decidió no perseverar en la prohibición constitucional del lucro con recursos públicos en salud.

Gaspar Domínguez (independiente), vicepresidente de la Convención Constitucional, señaló que "la comisión acaba de aprobar la norma final que será votada por el pleno sobre materia de salud".

"La norma que fue rechazada por el pleno prohibía la posibilidad de que los centros de salud que recibieran plata del Estado lucraran. Eso no consiguió los votos necesarios en el pleno y volverá en una segunda oportunidad sin referirse al lucro entendiendo que eso será algo que regulará posteriormente la ley", agregó.

NORMA A FAVOR DE LOS ABSUELTOS

Asimismo, durante la noche de ayer martes el pleno de la Convención aprobó y envió a texto constitucional la norma que indica que toda persona que sea absuelta o que no resulte condenada será compensada por cada día que haya permanecido privada de libertad, monto diario de compensación que deberá ser fijado por la ley.

La convencional Vanessa Hoppe (PC) señaló que "la ley establecerá la forma de calcular ese monto por día, porque actualmente ocurre mucho que utilizando normativas que quedaron producto de la dictadura, como es la ley de seguridad interior del Estado, la ley antiterrorista, efectivamente se han utilizado estas para tener a personas en prisión preventiva aún cuando estas terminan siendo absueltas totalmente en circunstancias que estuvieron un año completo en una prisión preventiva que no tiene ningún tipo de justificación".

En tanto, el convencional Manuel José Ossandón (RN) fustigó esta normativa porque "va a inhibir a los Tribunales para aplicar esta medida cautelar tan importante como la prisión preventiva, en base al riesgo de que esto pueda ser indemnizado. Creo que esto es grave, se establecen normas en base a criterios ideológicos por sobre las demandas ciudadanas y los criterios práctivos".

Por otro lado, también en la última jornada, se votó una indicación sobre el objeto del Banco Central, la cual no alcanzó el quórum, la UDI y los republicanos votaron en contra de la propuesta de su propio sector. En esta línea, Ruth Hurtado (independiente-RN) fue una de ellas y explicó que "¿cuál es el problema? yo he firmado indicaciones tanto de derecha como de centro que me han solicitado firma, porque creo que es importante no coartar ninguna libertad, que ninguna iniciativa sea llevada al Pleno por esta reformulación del reglamento y yo no voy a ser parte de la censura".