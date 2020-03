La hora de la verdad: Congreso define hoy si el órgano constituyente tiene paridad de género o no

La paridad de género en el órgano constituyente tendrá este miércoles una última oportunidad en el Congreso, luego que durante la pasada jornada la comisión mixta despachara -en votación dividida- el proyecto que había sido aprobado por la Cámara de Diputados.

En la discusión se impuso la propuesta de asignación paritaria de escaños, que fue modificada con el fin de evitar dejar fuera a los candidatos con mayor votación que otros, buscando un equilibrio, con un ajuste que será realizado a nivel de partido y después en la lista o pacto electoral.

Desde el oficialismo han argumentado que con esto "se mete la mano a la urna" y que no se respeta completamente a los electores, por lo que Chile Vamos propuso una fórmula que buscaba aumentar de forma indeterminada el número de escaños hasta lograr un equilibrio, lo que fue rechazado en la comisión mixta.

También fracasó en esta instancia la propuesta oficialista de que el voto se realice en dos papeletas.

El proyecto requiere 93 votos en la Cámara de Diputados para su aprobación y luego 26 en el Senado, escenario que obliga a la oposición a buscar acuerdos con el oficialismo.

La diputada Marcela Sabat (RN) -quien votó a favor de la propuesta aprobada- advirtió ayer martes que "no tenemos los votos para ninguna de las dos propuestas", frente a lo cual su par de la DC Yasna Provoste replicó que "no le hace bien al propósito de la paridad amenazas respecto de las votaciones".

"Creo que hoy lo que esperan no sólo las mujeres, sino también todos aquellos que esperan que esta democracia se juegue con otros valores es que este Parlamento también esté a la altura de aquello", aseveró la legisladora.

Varios representantes de todos los sectores, de manera pública, habían planteado el compromiso de tener esto resuelto antes del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este domingo, jornada en la que están convocadas marchas a nivel nacional, sumado al paro feminista del lunes 9 de marzo.

Se espera que la primera votación, que tendrá lugar en la Cámara de Diputados, se realice pasadas las 13:00 horas. Si se aprueba en esta instancia parlamentaria, el proyecto pasará al Senado.

Previo a la votación había molestia en parlamentarios de Evópoli, la que se ratificó en la discusión en la Sala de la Cámara Baja: rechazarán la propuesta de la comisión mixta y eventualmente presentar otro proyecto alternativo, iniciando la discusión desde cero.

"Aprobaron en diciembre pero ahora rechazan, la obstinación pesa más que sus convicciones (...) Qué vergüenza cómo le dan la espalda a las mujeres de Chile", criticó la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, ante la decisión de Evópoli.

En respuesta a los cuestionamientos, el timonel de Evópoli, Hernán Larraín Matte, llamó a no confundir y defendió el proyecto de paridad que ellos, como colectividad, impulsan.

"El que promovemos en Evópoli logra un 50/50 en el resultado (el de ustedes NO) y no le mete la mano a la urna (el de SÍ)", escribió Larraín Matte en su cuenta de Twitter, llamando a votar por "una propuesta mejor".

