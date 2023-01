"La Lista del Rechazo 4 de Septiembre": Chile Vamos presentó nombre de su nómina para el Consejo Constitucional

"La Lista del Rechazo 4 de Septiembre", así determinó este viernes Chile Vamos que se llame la lista que los representará en el Consejo Constitucional, que será electo el 7 de mayo.

En una reunión realizada este viernes en la sede de la UDI, dirigentes de la coalición también acordaron la posibilidad de abrir espacio a la sociedad civil, como quienes fueron parte de la "Casa Ciudadana por el Rechazo", y reiteraron el llamado a sumarse al bloque a los partidos que apoyaron esa opción en el plebiscito de salida.

"Lo que vamos a construir es una lista amplia, a la que le hemos puesto 'La Lista del Rechazo 4 de Septiembre', con la convicción de que los rechazaron 'por una mejor' ahora tienen el deber de trabajar unidos, transversalmente", secretario general de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper.

En esta línea, señaló que esta nómina "tiene dos premisas fundamentales: personas que quieran construir una nueva y buena Constitución y al mismo tiempo que tengan ganas de dialogar entre los distintos".

"Todo aquel que se sienta invitado a ese espacio de convergencia, evidentemente las puertas van a estar abiertas", puntualizó el diputado.

Finalmente, Schalper sostuvo que "aquellos que no estén por la unidad, tienen que hacerse cargo de lo que ella significa en regiones donde disputen un tercer o quinto cupo".

PS INSISTE EN LA UNIDAD Y PPD SE ALEJA HACIA DOS NÓMINAS

En tanto, en el oficialismo se viene un fin de semana de definiciones, dado que aún no se confirma si todos irán en una lista única -algo que se ve cada vez más difícil- o si habrá dos nóminas de cara al Consejo Constitucional.

Ante esto, desde el Partido Socialista (PS), que este sábado tiene su comité central, su diputado Daniel Manouchehri insistió con que el partido tiene que estar por la unidad y no seguir el camino de aquellos que impulsan las dos listas.

"Si en una mesa hay 12 actores sentados y de esos 12 todos quieren unidad pero un actor dice yo no quiero unidad, se para y se va, lo que no puede pasar por el Partido Socialista es que si tiene la convicción de la unidad, se pare con ese actor y se retire de la unidad. Eso no puede acontecer", aseguró el parlamentario, en alusión a la intención del Partido por la Democracia (PPD) de no ir en una lista con ellos y el Partido Comunista (PC).

"Nosotros creemos que PPD tiene que estar, tiene que ser parte de esto. Nadie lo ha quitado, nadie le ha dicho que no, al contrario, está toda la voluntad para que ellos puedan ser parte de esta coalición", profundizó Manouchehri, quien le advirtió a ese partido que "no es tiempo de desunión, es tiempo de unirnos para poder llevar a cabo los cambios que Chile necesita".

Este sábado el Partido por la Democracia también realizará su consejo general, en el que lo más probable es que se ratifique la decisión de competir en dos listas.