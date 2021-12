Lagos en la Convención: Defendió un sistema presidencial corregido y un bicameralismo reforzado

El ex Presidente Ricardo Lagos expuso ante el comité de Sistema Político de la Convención Constitucional donde defendió un sistema presidencial corregido y un bicameralismo reforzado.

"La recepción que ustedes en la Convención le acaban de dar al Presidente electo (Gabriel Boric), es una clara demostración de la necesidad de que el jefe de Gobierno y del Estado tiene que ser elegido por la ciudadanía", valoró Lagos.

Con respecto al sistema unicameral postulado por algunos convencionales, el ex mandatario cuestionó que "el decir: 'vamos a tener una sola cámara' y qué hacemos entonces con el Presidente de la República... ¿El Presidente manda o no manda? Cómo somos capaces de dar iniciativa legislativa, seriedad técnica".

En tanto, la ex máxima autoridad del país cuestionó el rol que ha tenido el Congreso este año: "Para que no se produzcan esta discusiones que ha habido en el último tiempo en que simplemente nos hemos olvidado de lo que dice la Constitución, digámoslo francamente: este último Parlamento no ha respetado la Constitución", fustigó.

¿DIPUTADOS COMO MINISTROS?

Respecto a la posibilidad de que el Presidente de la República seleccione a un parlamentario como ministro, Ricardo Lagos abogó porque la autoridad ministerial en cuestión no pierda el escaño en el Congreso.

"Creo que es importante establecer la posibilidad que un parlamentario pueda ser designado ministro de Estado por el Presidente de la República y establecer previamente un personaje, un ciudadano, que reemplaza a ese parlamentario cuando va a cumplir funciones como miembro del gabinete del Presidente", indicó Lagos.

"Cuando se termina su tarea, porque termina el periodo presidencial o porque el Presidente hace un ajuste ministerial, el vuelve a recuperar su escaño", aseveró.