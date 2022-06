Las trabas del informe de Normas Transitorias que el Pleno votará este jueves

El Pleno de la Convención Constitucional conocerá y votará este jueves un informe de 58 artículos aprobados en la Comisión de Normas Transitorias, junto con 53 indicaciones renovadas, propuesta que ya incluye varios aspectos controvertidos.

Por una parte, no hay una norma que aplique gradualidad a las disposiciones que reducen de los 75 a los 70 años la edad para el retiro de jueces y juezas, ni para el periodo máximo de 14 años para la permanencia en la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones.

Si bien en el texto base de la comisión había varias propuestas que les adherían gradualidad, estos fueron rechazados, por lo que su coordinador Eduardo Castillo (Colectivo del Apruebo) explicó que "después del Pleno, tenemos hasta el lunes para presentar indicaciones a las normas que fueron rechazadas en el Pleno, no a otras normas".

"Hay que pensar en los efectos que esto tiene en la función judicial y en la justicia para las personas, porque hay muchos jueces que tienen edad cercana a los 70 años, de tal manera que pueden afectar a la administración de justicia, y cómo se van a hacer los reemplazos", apuntó el convencional.

QUÓRUM DE DOS TERCIOS

También se votarán los dos tercios como quórum transitorio para que el actual Congreso pueda hacer reformas constitucionales, cuando paralelamente, siguen las conversaciones en la Comisión de Armonización para incorporar un quórum permanente para reformas más allá del Parlamento actual, que podría ser de cuatro séptimos.

A ese respecto, la constituyente Bárbara Sepúlveda (PC) adelantó que "todavía no se han presentado las indicaciones en Armonización que podrían dar solución a la reforma constitucional con el quórum que se ha omitido. Lo que sí hay es la votación de la transitoria, y en ese sentido, he planteado públicamente que mi postura es que esa norma no debiese prosperar".

"Todavía queda terminar de conversar no sólo dentro de mi colectivo, sino que con todos los otros, para ver qué posición podemos adoptar, porque también se trata de un diálogo. Es algo que ha generado resistencia incluso dentro de la Convención Constitucional, y por lo tanto, espero que el diálogo prime hoy para las decisiones que se tengan que tomar mañana", reflexionó.

El primer informe de la comisión también incorpora un artículo que describe el calendario de las próximas elecciones, y señala explícitamente que todos los integrantes del Senado terminarán su mandato el 11 de marzo de 2026, independiente de la fecha de su elección.

A la vez, hay una indicación renovada de la derecha que apunta a que la ley que establezca las cotizaciones obligatorias de salud que se destinarán a aportar solidariamente al financiamiento del Sistema Nacional de Salud entre en vigencia a lo menos 20 años despues de la entrada en vigencia de la Constitución.