Latorre: Cada vez que hemos estado cerca de un acuerdo con Chile Vamos, Amarillos boicotea

El presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, acusó que el rol de Amarillos en la negociación por un nuevo proceso constituyente se ha caracterizado por "boicotear" el acuerdo, que todas las partes rozaron por última vez en la reunión del viernes.

El senador sostuvo en El Diario de Cooperativa que esta presunta imposición "es una anomalía, porque siempre hemos buscado el acuerdo con Chile Vamos (...) que son los que tienen los votos tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado", versus el partido en formación, que "tiene un voto solamente en el Parlamento, y está sentado a la mesa gracias al cupo que le da Chile Vamos".

"Cada vez que hemos estado cerca de encontrar un acuerdo con Chile Vamos, Amarillos llega con una fórmula que boicotea, que echa para atrás la negociación, que tironea a Chile Vamos hacia otros argumentos, que me parecen insólitos en pleno siglo XXI, como que hacer una elección popular y tener un órgano 100% elegido democráticamente (conlleva) el riesgo del populismo", a pesar de "todos los bordes y resguardos con los que hemos ido avanzando", apuntó.

De cara a la negociación que ya partió en el exCongreso este lunes, Latorre reconoció que "estoy bien frustrado, porque mi expectativa era que el viernes llegáramos a un acuerdo para que la reforma constitucional se tramitara a partir de esta semana, porque estamos contra el tiempo: si queremos elecciones en abril, y que esto no se contamine con la discusión del sexto retiro, el tiempo para tramitar esa reforma creo que ya pasó, y soy escéptico de que hoy se llegue a un acuerdo".

"Ojalá me equivoque, pero mi intuición y experiencia en estos tres meses de conversaciones y lo que pasó el viernes (dan a entender que) acá hay intereses medio ocultos para que esto vaya dilatándose, que se boicotee el proceso, y terminemos quizás en cualquier cosa", advirtió.

Respecto a lo último, el parlamentario admitió que "no tengo pruebas, pero lo que percibo es que Amarillos, como no tiene nada que perder -tiene un parlamentario, mucho poder mediático, financiamiento de grandes grupos económicos-, está jugando un poco a decir lo que la derecha tradicional no se atreve a decir, permanentemente tirando el mantel, boicoteando, entonces mi pregunta es ¿qué intereses hay detrás y a quiénes están respondiendo?".

En contraste, planteó que "he conversado con (el timonel UDI) Javier Macaya en varias oportunidades, y veo genuina voluntad y flexibilidad con distintas fórmulas, y a veces Renovación Nacional también le quita el piso (...) pero el rol de Amarillos me llama mucho la atención, porque está permanentemente boicoteando el proceso constituyente".