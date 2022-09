Leitao por proceso constituyente: Es innecesario partir de cero cuando hay cosas en las que había mucho consenso

La presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Carolina Leitao, consideró que "no es necesario" un nuevo plebiscito de entrada para definir un mecanismo, sino continuar con la idea de una Convención, pensando además que los contenidos al interior de la propuesta constitucional "no se parte de cero", ya que "hay muchas cosas en las cuales hubo acuerdo unánime".

En conversación con El Diario de Cooperativa, la también alcaldesa de Peñalolén se refirió al acuerdo constitucional que actualmente está en discusión en el Congreso y sobre la posibilidad de sumar a los municipios en los mecanismos de participación ciudadana, y señaló que "hay bastante acuerdo en que así tiene que ser", aunque recalcó que esto tiene que quedar "explícito" y regular la fórmula, como validaciones intermedias o procesos de difusión, por ejemplo.

Sobre los plazos de esta nuevo proceso constitucional, la jefa comunal democratacristiana puntualizó que "esto tiene que terminar el 2023, porque después de eso se empieza a mezclar con todas las otras elecciones", como las municipales, por lo que "lo primero que tiene que hacerse es un itinerario pronto".

En esta misma línea pero expresando su opinión personal, señaló que "no es necesario un plebiscito de entrada como para definir el mecanismo, porque la ciudadanía ya votó que quería una Convención Constitucional y que quería una nueva Constitución, por lo tanto, debiera pasarse a la elección de los convencionales, y después obviamente a la ratificación de un texto" por lo que, a su juicio, esto "perfectamente se puede hacer durante el 2023".

Esto, además, pensando que "la definición de un texto no se parte de cero -independiente que jurídicamente se parte en una hoja en blanco por razones obvias-, pero hay muchas cosas en las cuales hubo acuerdo unánime de la Convención y de los partidos. Creo que es innecesario partir de cero cuando creo que hay cosas en las cuales había bastante consenso y acuerdo de que eran buenas propuestas en el tema constitucional", aseguró.

[📻] Leitao por acuerdo constituyente: Plantear líneas es muy osado porque significa querer interpretar o definir las cosas que la ciudadanía rechazó, y cuando se rechaza un texto tan amplio es aventurado que alguien diga 'yo sé lo que la ciudadanía rechazó' #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) September 24, 2022

"PLANTEAR LÍNEAS ROJAS ES BASTANTE OSADO"

En la última jornada se conoció un documento emitido desde Chile Vamos, en donde plantean una seria de lineamientos para el acuerdo constituyente, el cual fue presentado ante la reunión realizada entre los partidos políticos con representación parlamentaria. En esta punto, Leitado dijo que "plantear estas líneas rojas es bastante osado, porque eso significa querer interpretar o definir qué cosas fueron las que la ciudadanía rechazó en definitiva, y cuando uno rechaza un texto tan amplio, que tiene tantas propuestas, a mí me parece bastante aventurado que alguien pueda decir 'mira, yo represento y yo sé lo que la ciudadanía rechazó'".

"Uno puede más o menos decir cuáles fueron las cosas más complejas que a la ciudadanía no le gustaban de este texto -continuó-, independiente que hay una buena parte que rechazó el mismo proceso como tal, no le gustó el proceso constitucional, la Convención... yo creo que aquí no ganó la derecha, perdió la Convención. Ahora, aventurarse a poner bordes hoy día, me parece bien osado y creo que no corresponde".

Agregando que "la ciudadanía es la que tiene que poner esos límites y tiene que ser en un proceso democrático", enfatizando en este punto la importancia del proceso local en los municipios, donde la ciudadanía resuelva los puntos que desea en la nueva Constitución "no los partidos políticos, no los parlamentarios", porque fue la gente que votó "mayoritariamente porque querían cambios en temas sensibles y fundamentales para su vida, entonces por qué ponerles límites o bordes a algo que la ciudadanía nunca ha puesto esos bordes. Yo creo que eso es pasarse de más pueblos del resultado electoral y querer como aprovecharse del resultado electoral".

"La derecha, en particular, ha tratado de aprovechar o de capturar para sí un resultado que para nada creo que tiene que ver con aquello y, por lo tanto, en esa misma línea, empiezan a haber situaciones en las cuales se empieza a pensar en la pelea chica, y volvemos a lo que la ciudadanía siempre ha rechazado. Yo creo que nosotros tenemos que poner por delante el bien del país", concluyó.