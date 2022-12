Llamado de Boric no logra permear al oficialismo, que sigue abogando por un órgano 100% electo

"Tengo la convicción que es preferible un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo", declaró este miércoles el Presidente Gabriel Boric, quien manifestó su apertura a la idea de un órgano mixto para redactar la nueva Constitución y volvió a emplazar a las fuerzas políticas con representación parlamentaria a que sellen prontamente el acuerdo.

Sin embargo, el llamado del Mandatario no ha logrado permear a las coaliciones oficialoistas, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, que en general siguen abogando por establecer un mecanismo donde el 100 por ciento de sus integrantes sean electos por la ciudadanía, en contraposición al planteamiento opositor de que haya miembros elegidos en votación popular y expertos designados por el Congreso.

"Sabemos que el Presidente ha pedido apoyo a quienes vamos a un acuerdo, pero la posición de nuestro partido siempre es que tengamos un órgano 100 por ciento electo. De otra manera, también se conversó ayer (en otra maratónica jornada de negociaciones) la alternativa eventual de tener un plebiscito de entrada y consultarle a la ciudadanía", sostuvo desde el Socialismo Democrático la timonel del PS, Paulina Vodanovic, a su llegada hoy a la sede del Legislativo en Santiago.

El escenario es más complejo en Apruebo Dignidad. El Partido Comunista realiza hoy un comité central de emergencia para definir su postura al respecto. El jefe de la bancada de diputados de la tienda, Boris Barrera, dijo que no hay piso político para una mixto.

"Creemos que el plebiscito de entrada del proceso constituyente anterior fue bastante contundente en decir de que (las personas) no querían que fueran los mismos de siempre; no quieren que el Congreso y los parlamentaros estén metidos, la institución no tiene el prestigio. Lo más transparente y democrático es que sea 100 por ciento electo", comentó Barrera.

Consultado sobre si su partido se sentaría a firmar un eventual acuerdo que considere un órgano mixto, reconoció que "está complejo, pero lo estamos evaluando".

También en Apruebo Dignidad, el timonel de Comunes, Marco Velarde, ha dicho que no puede asegurar que suscribirían un pacto en esas condiciones, y la diputada Claudia Mix derechamente fustigó a los dirigentes del Socialismo Democrático que en las últimas semanas han abierto a la mixtura.

CHILE VAMOS ESPERABA QUE LLAMADO DE BORIC "DESTRABE" AL OFICIALISMO

En Chile Vamos, por su parte, destacaron lo planteado por el Mandatario.

"Valoramos las palabras del Presidente Boric, y espero que la coalición oficialista logre destrabar lo que a nuestro juicio es un acuerdo serio y responsable con Chile, que además logra generar el equilibrio del cual tanto hablamos, de la expertiz de los especialistas, y una amplia participación ciudadana y validación democrática", opinó el timonel de RN, senador Francisco Chahuán.

Los partidos estuvieron reunidos entre 12 y 13 horas ayer, sin arribar a un acuerdo. El bloque opositor, que originalmente abogada por órgano 50 y 50 entre integrantes electos y expertos designados, anoche se abrió a la propuesta de la DC sobre 70 miembros elegidos por la ciudadanía y 36 especialistas.

Por momentos parecía que el consenso se acercaba, pero los diálogos finalizaron sin humo blanco, otra vez. El oficialismo salió reprochando una "falta voluntad para abrirse a mayor escaños democráticos" por parte de la oposición, y ésta, a su vez, criticó una presunta intransigencia de la alianza de Gobierno, apuntando principalmente de Convergencia Social, precisamente donde milita Boric.

NEGOCIACIONES DE HOY, SIN HUMO BLANCO A LA VISTA

Las conversaciones se retomaron este miércoles a las 14:00 horas, pero se ha desarrollado sin expectativas de que el anhelado acuerdo pueda sellarse hoy.

En ese marco, el partido en formación Demócratas, liderado por la senadora Ximena Rincón (ex-DC), presentó una nueva propuesta: si bien originalmente apoyaba un órgano 100 por ciento electo pero con 60 integrantes y ayer se sumó al 70-36, hoy planteó uno de 50 miembros, como es el Senado, pero elegido en su totalidad por la ciudadanía.

"Creemos que todos y todas tenemos que ceder en aras de encontrar una solución. Y como los tiempos son complejos y se requieren señales de austeridad, un órgano pequeño de 50 miembros elegidos a nivel regional, con paridad y pueblos originarios, nos va a permitir avanzar", relevó, destacando que "es 100 por ciento elegido como querían algunos (el oficialismo), pero pequeño, como querían otros (la oposición)".

Fijados los 12 principios constitucionales y el "árbitro" que fiscalizará su cumplimiento, el mecanismo de redacción de la nueva Carta Fundamental se transformó en el último y gran nudo que ha impedido, hasta ahora, dar luz verde a un nuevo proceso.