Loncon: Corresponde al Gobierno responder a las coyunturas políticas, sobre todo la violencia

Tras críticas a su reflexión frente a la violencia en la Macrozona Sur, la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, señaló que por las competencias de su cargo no le corresponde responder a "todas las coyunturas políticas", sino que ese rol debe tomarlo el Gobierno.

Con varios libros en sus manos para llamar al entendimiento y al diálogo, este martes reafirmó su alusión a Nelson Mandela hecha primero ante El Mercurio, publicación en la que no quiso hablar del conflicto porque "no tengo el estándar" del ex presidente sudafricano "para pedir que bajen las armas".

Estas declaraciones fueron cuestionadas ayer lunes por el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, quien señaló que "hacer un llamado a deponer las armas por supuesto que es parte del trabajo que les corresponde a todos quienes ejercen algún espacio de poder".

"Cuando hablé del 'estándar de Mandela', tiene que ver directamente con el poder que él ejerció en la Presidencia: fue capaz de instalar la democracia en una labor que va a nivel de la Presidencia", explicó la constituyente mapuche, apuntando a que "yo soy la presidenta de la Convención, no soy la Presidenta de Chile".

"Tengo un tiempo acotado de un año para cumplir el mandato del pueblo de escribir la nueva Constitución, entonces todas las coyunturas políticas que se den no las podemos responder, porque le corresponde al Gobierno, sobre todo los temas de la violencia", cerró Loncon.