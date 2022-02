Loncon criticó a Piñera por comentar dudas sobre la Convención: "Él menos que nadie puede hablar"

El Presidente Sebastián Piñera afirmó este miércoles que está preocupado por ciertas normas que están avanzando en la Convención Constitucional, asegurando que, en una postura similar a varios constituyentes de derecha, este proceso debe ser para todos y no para sólo un sector.

Las declaraciones del Mandatario no fueron bien recibidas por parte de algunos constituyentes, quienes cuestionaron su opinión frente al avance de las primeras normas del órgano.

En un punto de prensa, el jefe de Estado señaló que le preocupa que en la Convención se debilite "la independencia y la separación de los poderes del Estado, debilitar la independencia y la autonomía del Poder Judicial o del Poder Legislativo".

"Me parece preocupante también debilitar el concepto de igualdad ante la ley y también debilitar la verdadera descentralización", puntualizó Piñera, quien añadió que "si transformamos el aparato del Estado en una máquina burocrática, vamos a tener muchos problemas con la descentralización y con la eficiencia en la administración del Estado".

Estas dudas expresadas por el Mandatario no cayeron bien en algunos convencionales, entre ellos la ex presidenta del órgano constituyente, Elisa Loncon, quien cuestionó a Piñera y aseguró que sus solicitudes no tienen concordancia con sus actos liderando el país.

"Él menos que nadie puede hablar cuando falló en la democracia de este país. Le falló con todas las formas que instaló de militarización, la persecución que se le hizo a la protesta social, los mutilados, los jóvenes presos, lo que ha pasado en la zona del wallmapu", indicó la convencional indígena.

Además, sobre la situación en la macrozona sur, la ex líder del órgano constituyente afirmó que el Presidente "no hizo política, simplemente instaló una política de seguridad".

"No se condice entre los principios que quiere instalar y la práctica", puntualizó Loncon.