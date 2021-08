Loncon: Cualquier extremo lo enfrentamos, porque no vamos a maniobrar contra las grandes demandas

La presidenta de la Convención Constitucional respondió en Cooperativa a los ataques que ha recibido desde la derecha y a la acusación de "sometimiento" que formuló la CAM en el último mes.

"Nadie se puede oponer a la paridad, a la interculturalidad, a defender los derechos de la madre tierra o a incorporar las regiones", aseveró.

"Yo no me puedo meter a la agenda política de un sector en particular", agregó, pero defendió el pronunciamiento inicial del órgano a favor de los "presos de la revuelta".