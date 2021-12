Loncon cuestionó falta de colaboración del "poder constituido" para realizar consulta indígena

La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, acusó una falta de colaboración por parte del "poder constituido" para la realización de una consulta indígena, situación que pone en peligro la participación de los pueblos originarios en la elaboración de la nueva Constitución.

Según publicó El Mercurio, Loncon planteó este lunes que "está en riesgo la participación y consulta indígena porque no tenemos los recursos para realizarlo ni la colaboración del poder constituido".

"Queremos apoyo del gobierno que sea electo, en función de lo que hemos avanzado en torno a los contenidos. Porque esta nueva Constitución está naciendo a partir de la crítica profunda de la antigua Constitución. Para que nazca la nueva necesitamos que ese futuro Presidente apoye los contenidos de cambio que nos ha demandado la ciudadanía", añadió.

Desde el gobierno, el subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez, aseguró no haber recibido ninguna solicitud en esta materia desde la Convención, planteando que en materia de recursos "es importante recordar que todo el Presupuesto 2022 fue respaldado y aprobado en el Congreso Nacional unánimemente por ambas cámaras. La mesa de la Convención asistió a la Comisión Mixta de Presupuestos, representada por su vicepresidente. La presidenta no compareció a esa instancia y no hubo una solicitud especial para efectos de la participación indígena".

"Como Ejecutivo y en nuestro deber de prestar la asistencia administrativa, financiera y técnica, desde luego podemos evaluar en el marco del presupuesto vigente todas las solicitudes que nos lleguen, como el caso de la participación indígena, siempre y cuando vengan debidamente presupuestadas, justificadas y que permitan hacer una verificación de caja y de gastos, cosa que hasta el minuto no ha llegado", insistió Pavez.

Estas declaraciones fueron rechazadas por Loncon, quien respondió que trató el tema hace meses con la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, que le indicó que no habían recursos disponibles.

"El señor Pavez dice que no se han hecho gestiones, pero en su momento hicimos esa gestión", aseguró Loncon.