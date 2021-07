Loncón: Necesitamos hablar de la amnistía a presos "por la tranquilidad de la Convención"

La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, mantuvo su posición de abordar como prioridad del órgano una eventual petición de amnistía a presos de la revuelta y del Wallmapu, a minutos del comienzo de la primera sesión plenaria en el Palacio Pereira.

Tras reunirse en compañía del vicepresidente de la asamblea, Jaime Bassa, con el secretario ejecutivo de la Convención, Francisco Encina, y el subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez, la representante mapuche afirmó que "la intromisión en otros poderes del Estado no es nuestra postura" con esta decisión.

"Sin embargo -continuó-, somos autoridades instaladas desde el poder de nuestras colectividades, y para la democracia chilena es necesario hablar el tema, y nosotros que vamos a escribir la Constitución, vamos a hacer un trabajo de profundización de esa democracia".

Para la constituyente, "hay situaciones como (la de) los presos de la revuelta que no están solucionadas, y necesitamos conversar el tema por tranquilidad de toda la Convención".

POSTURAS ENCONTRADAS ENTRE CONSTITUYENTES

Previo a las declaraciones de Loncón, convencionales oficialistas como Rodrigo Álvarez (UDI) y Luis Mayol (RN) reafirmaron que no corresponde que la Convención vea este tema, por cuanto no está en las atribuciones hacer un pronunciamiento que vaya más allá de su mandato.

Mayol, ex ministro de Agricultura y ex intendente de La Araucanía, dijo tener una muy buena impresión de Loncón, pero estimó que la académica "quiso darse un gustito político" al poner este asunto en tabla.

De hecho, desde Chile Vamos emitieron un comunicado donde "manifestaron su rechazo" por esta convocatoria y lamentaron que la sesión "sea para abordar un asunto respecto del cual no tenemos atribuciones" y que "la base de un Estado de Derecho democrático es que no hay ciudadanos de primera y segunda categoría, que nadie puede esyar por sobre las normas" y que la Convención "no está exenta de esto" y destacaron que "en Chile no existen presos políticos".

En tanto, el constituyente Ignacio Achurra (FA) estimó que no se puede avanzar a otros temas sin tocar este asunto, pues fue parte de la demanda ciudadana tras el estallido social, y eventualmente derivó en el acuerdo por la asamblea.

Al igual que el constituyente Jorge Baradit (PS), quien dijo que "esto es algo que va a contribuir a la pacificación del país" y apuntó que "lo que estamos pidiendo es una solución política" con propuestas, ya que "somos un órgano que tiene enorme peso político, que puede ayudar a tomar decisiones. En este caso lo que pedimos, a lo menos, es que se vuelva a discutir".

Por otro lado, en el segundo lugar de la tabla, está otra idea de la mesa que genera resistencia entre los representantes de Chile Vamos: se trata de ampliar el número de integrantes de la presidencia de la Constituyente, y que sus miembros pasen a ser entre cinco y siete.

INTEGRANTES SESIONARÁN DESDE DISTINTAS SALAS

Respecto a las conclusiones de la reunión de la testera con representantes del Gobierno, el subsecretario Máximo Pavez aseguró que fue un encuentro "muy fructífero y provechoso, en el que se habrían aclarado "suficientemente" distintos asuntos, entre ellos, los reclamos de distintos convencionales de pueblos indígenas contra Encina.

El Ejecutivo también aprovechó la instancia para sugerir a Loncón y Bassa que, debido a las restricciones de aforo con motivo de la pandemia, el órgano sesione, por ejemplo, con grupos de 50 personas en el Palacio Pereira.

Considerando estas limitaciones, en esta primera sesión plenaria serán 85 los convencionales en la Sala de sesiones, y los restantes 75 estarían distribuidos en grupos de 25 en los tres salones restantes, y conectados de manera telemática.

"Hay cuatro lugares que están disponibles para nosotros, o sea, vamos a cumplir con todos los aforos, de acuerdo a lo que se exige, pero en cuatro espacios diferentes que ya están medianamente identificados y conectados", apuntó la constituyente Loncón.

En la instancia junto a Encina y Pavez también se abordaron temas como las declaraciones de patrimonio e intereses, la asistencia técnica y administrativa para el desarrollo de las sesiones, y su eventual funcionamiento.