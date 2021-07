Loncon no ha tenido ningún diálogo con Piñera: "Él sabrá por qué no se ha comunicado con nosotros"

La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, planteó que ha existido un distanciamiento del Presidente Sebastián Piñera hacia el órgano encargado de elaborar una nueva Carta Fundamental, asegurando que no ha habido "señales ni acercamientos" por parte del Mandatario.

En Lo Que Queda del Día, comparó, "por ejemplo, que el Gobierno se movilizó a Perú a saludar al nuevo presidente, y aquí se instaló la presidencia de la Convención (el 4 de julio) y no hemos tenido esa señal, que es muy importante. Son las señales simbólicas que se entregan, porque estamos representando a un sector importante que va a escribir la nueva Constitución".

"Él sabrá por qué no se ha comunicado con nosotros", más allá de un tuit que publicó el 4 de julio felicitando a la mesa directiva, apuntó la representante mapuche.

En @Cooperativa Pdta @convencioncl @ElisaLoncon dice que no ha habido acercamiento alguno con Pdte @sebastianpinera, más allá de un mensaje en Twitter cuando fue elegida la mesa directiva.. #CooperativaEnCasa https://t.co/CmeptL8gH1 — Mauricio Bustamante (@tv_mauricio) July 28, 2021

"CRÍTICAS Y LECTURAS FALSAS"

Por otra parte, lamentó las críticas de quienes dicen que la Convención, a más de cuatro semanas de su instalación, no ha avanzado en su encargo específico, una nueva Constitución.

"Es muy falso, una crítica de mal gusto y de no colaboración invisibilizar el trabajo que estamos realizando, esa crítica no debiera tener espacio en un órgano que está naciendo y que está haciendo todo lo que está a su alcance para dar pasos y certezas. Nosotros partimos de la nada y no hemos parado", sostuvo Loncon, considerando además que antes de asumir los cargos "no estaba anticipado que teníamos que solucionar tantas dificultades, y eso ha dificultado el trabajo, sobre todo la instalación (...)".

"Estamos trabajando intensamente en cada paso que tenemos que hacer, y son las comisiones las que ahora están intensificando su trabajo (...) Estamos trabajando más del tiempo, con mucha dedicación", enfatizó.