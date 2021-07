Loncón saludó en lenguas indígenas al dar inicio a la primera sesión de la Convención

La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, partió la primera sesión plenaria del órgano, en desarrollo en la sede del Senado en Santiago este miércoles, saludando en todas las lenguas de los pueblos indígenas representados gracias a los escaños reservados.

Posteriormente, se dirigió a sus pares en español: "Buenos días estimados y estimadas constituyentes, damos inicio a esta sesión, que es nuestra primera sesión con algunas bases medianamente establecidas", apuntó la representante mapuche, disipando la tensión de si las falencias técnicas que postergaron esta primera instancia por dos jornadas estaba zanjado o no.

Antes de que se diera comienzo, Loncón había señalado que, por ejemplo, aún no estaba claro cómo se ordenarían para pedir la palabra, todo mientras los convencionales tomaban sus asientos correspondientes en el Salón de Honor.

Una hora después del puntapié inicial, se produjo una pausa para proceder al sorteo de la distribución de los asambleístas en las seis salas del edificio, lo que dice relación con identificarlos en una suerte de huella electrónica para cuando sesionen de manera telemática al volver a sus respectivas regiones.

Así, las sesiones políticas tendrán lugar a partir de las 15:00 horas.

En cuanto a las condiciones que se necesitaban para el óptimo funcionamiento de la Convención, tanto Loncón como el vicepresidente, Jaime Bassa, explicaron todos los problemas financieros con los que se encuentra la mesa por ello.

De hecho, aseguró que "gracias al trabajo desinteresado de las y los funcionarios de la Universidad de Chile, de nuestros constituyentes, y de integrantes del Colegio Médico, es que podemos estar hoy aquí".

"Ese trabajo no existía y lo hemos levantado prácticamente en 24 horas, y eso es mérito de la presidenta (Loncón) y de los trabajadores y trabajadoras de carrera del Estado (...) que se han puesto a servicio de la Constituyente", palabras del abogado constitucionalista que sacaron aplausos en el pleno.

PIDEN QUE CÁMARA INVESTIGUE PRESUPUESTOS

A raíz de los problemas detallados por la mesa, algunos convencionales, como el socialista César Valenzuela, hablan de llamar a los partidos a abordar la posibilidad de abrir una comisión investigadora que indague qué ocurrió con los presupuestos asignados para el órgano.

"Voy a solicitar a la mesa de la Convención que remita estos antecedentes a la Cámara de Diputados, que es el órgano fiscalizador, y que a mi juicio, debería investigar estos hechos, quizás eventualmente formar una comisión investigadora, y también creo que hay que evaluar una acusación constitucional" contra el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, por ser el encargado de las gestiones, pues Valenzuela estima que "los hechos son graves".

"La mesa ha comentado que hasta ayer no tenía ni siquiera un basurero en las dependencias de sus oficinas, y si la habilidad de la presidenta y el vicepresidente de la Convención, la buena voluntad de varios funcionarios del Estado y el compromiso de las universidades estatales no los hubiésemos tenido, no hubiésemos tenido sesión de la Convención Constitucional, y eso era responsabilidad del Gobierno", remató el constituyente.

Más temprano, el subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez, no quiso abordar el tema de las responsabilidades políticas que varios convencionales le achacan a su cartera, ni tampoco respondió sobre si se le pidió la renuncia al secretario ejecutivo del órgano, Francisco Encina, por cuanto "hoy es un día importante, brilla el sol y hay que preocuparse del inicio de la Convención".

LISTA DEL PUEBLO PIDE REVISAR PETICIÓN DE AMNISTÍA HOY MISMO

Si bien el primer tema de la tabla es ampliar los cargos de la mesa a siete -lo que varios convencionales consideran un exceso-, la prioridad para los representantes de la Lista del Pueblo es que la eventual petición de amnistía a los llamados "presos de la revuelta" no se deje para mañana jueves, como estaría estipulado.

Antes de que partiera la sesión de hoy, la constituyente Giovanna Grandón aseguró que "no vamos a dejar que pase más (tiempo), tiene que ser hoy día, si hay que elegir solamente vicepresidentes".

"Ayer lo decíamos: si tenemos que estar hasta las 12, 1, o 2 de la mañana, vamos a estar, pero tiene que salir hoy día", cerró.