Los constituyentes articulan sus movimientos a un mes de que arranque la Convención

Los 155 constituyentes electos en los históricos comicios del 15 y el 16 de mayo preparan su aterrizaje en la convención encargada de redactar una nueva Carta Magna para Chile, que comenzará a funcionar en poco más de un mes.

En total son 81 mujeres y 74 hombres que la van a componer y, de ellos, 37 son de Vamos por Chile, 25 de la Lista del Apruebo, 11 de Independientes No Neutrales, 28 de Apruebo Dignidad, 27 de La Lista del Pueblo, 10 son otros independientes y 17 pertenecientes a pueblos originarios.

Reuniones de coordinación son la tónica en estos días entre los distintos convencionales a fin de trazar algunas líneas de cómo va a operar el órgano cuando se instale, inicialmente la primera semana de julio.

Una vez instalada la convención, la primera tarea que deberá enfrentar será elaborar un reglamento, es decir, un texto que defina los procedimientos para escribir la nueva Constitución, desde la composición de la mesa directiva, el número de comisiones o el procedimiento o ruta para aprobar los artículos.

INDEPENDIENTES NO NEUTRALES DESCARTA ACTUAR COMO BANCADA

Los representantes de Independientes No Neutrales, colectivo conformado, entre otros, por Benito Baranda (Distrito 12) y Patricia Politzer (Distrito 10), ya se articularon y comenzaron a elaborar una propuesta para el reglamento.

En este marco, Baranda planteó que la convención no debería tener los mismos poderes de quien lidera actualmente la Cámara de Diputadas y Diputados y que tiene que existir una mayor ecuanimidad, pero, además, afirmó que los convencionales del movimiento no pretenden funcionar con lógicas parlamentarias.

"Nosotros, por lo menos, no estamos en posición de actuar como una bancada. Somos un colectivo de personas que, creo, como casi todos los independientes, en algunas cosas tenemos un pensamiento común y en otras cosas no tenemos un pensamiento común", dijo el ex director del Hogar de Cristo.

"Nosotros hicimos un trabajo muy duro y elaboramos nueve lineamientos comunes en los cuales estamos de acuerdo y sobre eso vamos a trabajar. Sobre el resto, a lo mejor vamos a llegar a algunos acuerdos y en otros iremos viendo lo que consideramos que es lo mejor para Chile y eso, por supuesto, siempre tiene diferencias entre las personas, especialmente cuando uno viene del mundo independiente, que tiene también distintas visiones de la realidad", añadió.

"DEBERÍA HABER LÓGICAS MUY DISTINTAS AL CONGRESO", DICEN DESDE EL FA

La bancada de constituyentes del Frente Amplio, compuesta por Beatriz Sánchez (Distrito 12), Fernando Atria (Distrito 10) y Daniel Stingo (Distrito 8), entre otros, concordaron que, en contexto de la posición expectante en que quedaron en la convención, buscarán un diálogo con los independientes.

Sánchez aclaró que, aunque "evidentemente primero uno se reconoce en su propio colectivo, creo que todos estamos muy conscientes de que la convención no es el Congreso. De hecho, debería tener lógicas y formas de trabajo muy distintas al Congreso. La primera es que debería haber transparencia total de la misma convención y de todas las sesiones. Ojalá haya transmisión en directo de todas las sesiones, que no haya ningún tipo de sesión secreta".

Pero, además, según la periodista, "tiene que ser una convención itinerante, que ojalá se pueda posicionar en todas las regiones para darles la posibilidad a las organizaciones que puedan llegar".

LISTA DEL PUEBLO SE PERFILA COMO BLOQUE

Al contrario de los casos anteriores, los 27 convencionales de la Lista del Pueblo sí esperan actuar como una bancada, razón por la cual ya se pusieron de acuerdo y tomaron contactos con otros independientes de movimientos sociales.

"Lo que vemos es que esos constituyentes electos (parte de partidos políticos tradicionales) se deben a una cúpula partidaria, a diferencia de nosotros y nosotras, que nos debemos al movimiento social, a la ciudadanía y a las decisiones que se tomen en asambleas territoriales. Entonces, si bien al momento de trabajar vamos a conversar, nuestra forma de trabajo va a hacer llegar las demandas del pueblo, no un tiro y afloja", explicó Camila Zárate, convencional electa por el Distrito 7.

Los representantes de la convención tendrán un plazo de nueve meses, prorrogables por hasta tres más, para redactar la nueva Carta Fundamental.