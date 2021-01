Los ex ministros y ex parlamentarios que competirán para ser constituyentes

El Servicio Electoral (Servel) publicó la lista de candidaturas a convencionales a constituyentes que fueron aceptadas y rechazadas a nivel nacional.

Entre las candidaturas se encuentran diversos ex ministros, ex subsecretarios y ex parlamentarios que abandonaron sus cargos para enfrentarse en las elecciones del próximo abril.

Por el distrito 10 destacan el ex ministro de Vivienda y ex secretario General de la Presidencia Cristián Monckeberg (RN) y el ex ministro del Interior Gonzalo Blumel (Evópoli).

Por el distrito 11, en tanto, destacan las ex ministras de educación Mariana Aylwin y Marcela Cubillos, ambas con candidaturas independientes; y el ex presidente de Evópoli Hernán Larraín Matte.

En el distrito 9, en tanto, destaca la candidatura del ex subsecretario de Salud Arturo Zúñiga, y en el distrito 12 fue aceptada la candidatura del ex ministro de Agricultura Antonio Walker.

Desde el Congreso en tanto, los ex diputados Hugo Gutiérrez (PC), por el distrito 2, y Renato Garín, por el distrito 14, también fueron aceptadas, así como la candidatura del ex senador Felipe Harboe (PPD) por el distrito 17.