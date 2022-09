Macaya: "Si el Gobierno presenta reformas en lógica soviética se puede encontrar con un Parlamento que le diga que no"

El timonel de la UDI, Javier Macaya, llamó al Gobierno a buscar acuerdos al proponer las reformas estructurales de su programa, el tiempo que reafirmó el compromiso de la hoy oposición de dar continuidad al proceso constituyente tras el plebiscito del domingo que dejó un contundente triunfo del Rechazo.

El senador marcó distancia con una frase que profirió el Presidente Gabriel Boric la última jornada, tras concretar el cambio de gabinete: que el Ejecutivo no dará "ni un paso atrás" en el compromiso por reformas estructurales.

"Es una frase desafortunada, que pertenece a Joseph Stalin, de tiempos duros de comunismo en la Unión Soviética", apuntó Macaya, recalcando que "ayer se lo transmitimos en el tono correcto al Presidente".

En ese sentido, alertó de que "existe una posibilidad de que fracasemos en el tema legislativo, como ocurre con muchos gobiernos", ya que, en este caso, "si el Gobierno presenta reformas en la lógica del avanzar sin transar o ni un paso atrás, en la lógica soviética, se puede encontrar con un Parlamento que respetuosamente le diga que no; y el Gobierno sabe que no cuenta con mayorías".

Sin embargo, aclaró que no ve a la Administración Boric "en esa lógica". Lo que sí, "creo que es importante ocupar bien frases en momentos complejos, que no llamen más a la crispación, que no alteren los estados de ánimo".

De todos modos, reiteró que, "si se tiene esa lógica de ni un paso atrás, es bastante probable que así ocurra" un fracaso legislativo. Aquello, de momento, en el debate de la reforma tributaria. "A diferencia, la provisional no está en el Congreso todavía, y he visto mejores señales del ministro (Mario) Marcel, y la ministra (Jeannette) Jara también ha encabezado un diálogo que no ha sido poco fructífero, vamos cómo se traduce en términos legislativos".

En concreto, "así como tenemos un compromiso absoluto con la continuidad del proceso constituyente, le decimos al Gobierno que las reformas, al menos como están planteadas, como la tributaria que es la que más conocemos, no cuentan con votos hoy; no se trata de pegarle un portazo, pero que sepan que están mal pensadas, particularmente para el momento económico que viven Chile y el mundo", agregó.

"QUE NO QUEPA DUDA DEL COMPROMISO CONSTITUYENTE"

Macaya destacó que la reunión de ayer de los timoneles de todos los partidos políticos -salvo Republicanos- con el Presidente Boric en La Moneda apuntó, como puntapipe inicial, "sentarse a conversar".

"Que no quepa ninguna duda de que hay un compromiso de un amplio espectro de sectores políticos con la continuidad del proceso constituyente. Lo manifestamos con mucha fuerza durante la campaña, de que era importante darle una nueva oportunidad, que la Constitución que se votó el domingo era mala, tenía un tinte refundacional octubrista que fue derrotado por amplia mayoría", sostuvo.

El líder gremialista también anticipó que la reunión que habrá esta tarde en el Congreso "va a ir fijando los bordes sobre qué manera somos capaces de llegar a acuerdos en tiempos cuando el país pide que cerremos el tema constitucional".

En ese marco, "yo creo que ésta es la segunda y última oportunidad. Para entregar certezas y reglas del juego en las que se moverá el país en las próximas décadas es fundamental que logremos avanzar (…) no podemos volver a fracasar", consideró.

"Estoy convencido de que vamos a encontrar acuerdos, y los contornos los vamos a tener que definir en común", enfatizó.

CAMBIO DE GABINETE EN 2UNA SINTONÍA QUE NO ES OCTUBRISTA"

Por otra parte, Macaya valoró los ingresos de Carolina Tohá (PPD) y Ana Lya Uriarte (PS) como ministras del Interior y de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), respectivamente.

"Están en una sintonía que no es la del octubrismo, de la refundación y de mirar los 30 años (pasados) con lógica de que no se hizo nada. La generación que vuelve (a escena) es gente a la que le tocó tiempo muy difíciles en la transición, mucho más que los de hoy, con estructuras y enclaves autoritarios en la Constitución, con negociación en el retorno a la democracia. Era difícil y lo hicieron bien", expuso.

Analizó, en ese contexto, que cree que figuras de la ex-Concertación "tuvieron algún sentimiento de culpa con esta generación que hoy gobierna, que despreció esos 30 años, y creo que deben volver en lógicas de diálogos; en tiempos de polarización, encontrar diálogo y concordia no puede ser visto (como debilidad)".

Sobre Uriarte, resaltó que "va a tener un rol en la coordinación política legislativa que se había perdido mucho con el interlocutor anterior", Giorgio Jackson (RD), hasta ayer titular de la Segpres.

En tanto, rechazó la idea de que en la derecha haya una suerte de veto a que más militantes del Partido Comunista se integren al Ejecutivo de Boric, a propósito del descalabro del nombramiento de Nicolás Cataldo como subsecretario del Interior, que rápidamente fue dejado sin efecto ante la fuerte resistencia de la oposición, producto de antiguos tuits en que éste publicó contra Carabineros.

"Quien nombra a las personas en el Gobierno es el Presidente", puntualizó, agregando que en este caso "hablamos de una persona que hizo declaraciones muy complejas sobre la institución con la que le iba a tocar coordinarse; (el hecho de) que una persona con esas declaraciones iba a tener que coordinar la seguridad yo creo era un error, y es importante que ese error se haya enmendado a tiempo".