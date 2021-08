Machi Linconao acusó constantes ataques en la Convención: "Me dicen que estuve presa. ¿Qué tiene que ver?"

La machi y constituyente Francisca Linconao rechazó las declaraciones de Ruth Hurtado (en cupo de RN) durante la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional.

Según indica la representante mapuche, Hurtado trajo a colación sus antecedentes judiciales en plena sesión.

"El partido de la derecha nos ataca todos los días: primero empezó la señora Teresa (Marinovic) y hoy día la señora Ruth (Hurtado) que está en Temuco. Yo estoy trabajando por los derechos humanos. Me ataca, me dice que yo estuve en la cárcel, que estuve presa... ¿Esto qué tiene que ver?", cuestionó la autoridad ancestral mapuche.

"Yo soy una persona inocente", enfatizó la machi.

HURTADO ACUSA CENSURA

Hurtado, por su parte, acusó censura luego de que la coordinadora de la Comisión de DD.HH., Manuela Royo, interrumpiera su intervención contra Linconao y le dijera que no se pueden dar discursos de odio.

"Creo que nadie merece una censura, todos llegamos de manera legítima. Creo en la democracia y la libertad, por eso estoy aquí. No se me dejó terminar mi intervención la cuál apuntaba en esa misma línea. Cité una sentencia, no estaba diciendo ninguna falacia, ninguna mentira", aseguró.