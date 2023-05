Mamá se quedó como vocal de mesa para evitar que designaran a su hija: "Yo puedo, ella no"

Un tenso momento se vivió durante la mañana en un colegio de La Florida, donde la baja asistencia de vocales de mesa obligó a que el delegado del local de votación comenzara a elegir personas al azar para cumplir esa función.

Una de las vocales elegidas "a dedo" fue una joven que acudió en compañía de su mamá y se negaba a quedarse como vocal.

El delegado pidió a los funcionarios de Carbineros presentes que registraran los datos de la mujer para citarla a tribunales. Sin embargo, su mamá intervino y se ofreció a quedarse como vocal de mes.

"Yo decido si me quedo o no me quedo. Yo puedo hacerlo, ella no", dijo la madre en una escena mostrada en la transmisión de Canal 13.

El delegado del local respondió a sus dichos: "la ley establece ciertas obligaciones (para que el delegado electoral designe vocales)".

"No me importa la ley. Ella se tiene que ir a la casa, porque ella necesita estar en la casa", dijo la mujer.

Al ser consultada por el motivo, sólo contó que "es algo de nosotros, por algo yo vengo con ella. Yo me puedo quedar. Aquí me quedo hasta que ella se vaya".

Minutos después el delegado electoral señaló que "al final, dejó que (la hija) fuera a su casa. Pero hay formas y formas. La señora estaba un poco alterada. Ella se quedó y la niña se fue".