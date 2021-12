Marinovic sorprende y propone extender operatividad de la Convención: "No lo digo en broma"

La convencional Teresa Marinovic (independiente en cupo del Partido Republicano) se desmarcó de su sector y no descartó impulsar una campaña para ampliar el plazo de funcionamiento de la Convencion Constitucional.

El órgano inició su trabajo del 4 de julio pasado, y según la reforma de la Carta Fundamental vigente, cuenta con un primer período de nueve meses para elaborar la nueva Constitución, prorrogables por otros tres para completar un año.

El debate ya había sido planteado en octubre pasado, cuando la Convención dio el vamos formalmente a la etapa de redacción, por Manuel Woldarsky (Pueblo Constituyente, ex La Lista del Pueblo), idea que entonces no tuvo gran impacto y no concitó mucho apoyo.

Frente a la sorpresa de algunos convencionales de la derecha, antes agrupados en Vamos por Chile, Marinovic insistió que "no era broma" su postura, arguyendo que hay que "hacer esta cuestión bien".

"Yo no lo digo en broma, lo digo totalmente en serio: sé que es políticamente incorrecto, no he oído a nadie que piense esto aparte de mí, pero yo estoy dispuesta a dar la cara ciudadana sabiendo que esto no es popular, porque creo que es lo que corresponde; tenemos que hacer esta cuestión bien", sostuvo la convencional.

La Convención debe tener listo el nuevo documento constitucional en julio del 2022, cuando se lo deberán entregar a quien en esa fecha será el Presidente de Chile, Gabriel Boric, para que convoque a un plebiscito de salida.