Mejorar la nueva Constitución es un "acuerdo de todos quienes apoyan al Gobierno", afirma Boric

Cuando siguen las diferencias en el oficialismo a la hora de explicitar cuándo establecer potenciales modificaciones a la propuesta de nueva Constitución en caso de ser aprobada, el Presidente Gabriel Boric aseguró este lunes que dicha ley fundamental "no es perfecta", pero que hay "acuerdo" en la coalición oficialista para mejorarla después del plebiscito de salida del 4 de septiembre.

"Tenemos acuerdo (entre) todos quienes apoyan al Gobierno de que es posible mejorar y, por lo tanto, teniendo ese acuerdo básico y la voluntad que yo explicito de llevar adelante un proceso de mejoras, no me cabe ninguna duda de que, cuando sea el tiempo, nos vamos a poner de acuerdo para llevar adelante ese proceso, así que vamos a llevar adelante ese proceso después del plebiscito", dijo el Jefe de Estado a los medios tras un acto oficial.

Boric repitió un verso del cantante cubano Pablo Milanés que había utilizado la ex Mandataria Michelle Bachelet la semana pasada para reafirmar su postura a favor del nuevo texto: "Como dijo la ex Presidenta, 'no es perfecta (la propuesta constitucional), pero se acerca a lo que siempre soñé'. Todo es perfectible, y vamos a llevar adelante ese proceso después del plebiscito", aseguró.

¿PRE O POST PLEBISCITO? LAS DIFERENCIAS EN EL OFICIALISMO

Mientras algunos dirigentes y parlamentarios del Socialismo Democrático se han decantado por definir cambios específicos al texto antes del referéndum para convencer a los indecisos, en la otra coalición del oficialismo, Apruebo Dignidad, otras voces apuntan a "aprobar a secas".

"Esa es una discusión que estamos dando de los partidos políticos. Particularmente hoy día los partidos del Socialismo Democrático nos reunimos temprano. El PS no tiene una definición tomada sobre ese punto, pero sí nos parece que son temas que hay que ir conversando", dijo la timonel socialista, Paulina Vodanovic, a la salida del comité político de este lunes en La Moneda.

Su par del Partido Comunista, Guillermo Teillier, comentó que "el compromiso es reformarla en lo que haya que reformar", pero "tiene que haber una incidencia alta del pueblo" en los cambios al texto.

"No podemos entre nosotros estar haciendo cambios, porque podemos hacer cambios y una parte de la población puede decir 'están locos, no son esos los cambios que queremos'. Entonces, hay que ser cuidadosos", declaró el senador.