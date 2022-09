"Mentiras, falta de solemnidad, gustitos y Rojas Vade": Las causas de la derrota, según Barraza

El exconvencional comunista Marcos Barraza planteó los motivos "multifactoriales" que, a su juicio, influyeron en la contundente derrota del Apruebo en el plebiscito de salida, y enfatizó la idea de que el rechazo que expresó la ciudadanía fue a la propuesta elaborada por la Convención Constitucional y no al objetivo de reemplazar la Carta Fundamental vigente, que tachó como "el texto del abuso".

"Van a pasar los días antes de que uno pueda ponderar en su justa dimensión las razones de la derrota, una derrota con claridad e important, táctica pero no estratégicas", comenzó en entrevista con El Diario de Cooperativa, aunque apuntó que, "evidentemente, son razones multifactoriales".

Lo primero, "no tengo ninguna duda de que hubo una mayoría a la que no le hizo sentido el texto, y habrá que pesquisar con detalle aquellas normas que claramente no generaron afecto, sensibilidad y apoyo, y despejar si hubo maximalismos en algunos contenidos", analizó el otrora constituyente, sindicado como uno de los principales articuladores de la propuesta rechazada.

"Ciertamente también habrá que tener claridad de las condiciones adversas en que se desarrolló este plebiscito, una crisis económica de larga data que genera frustración e insatisfacción social; también errores o desaciertos de la misma campaña", continuó, antes de remarcar que igualmente "hay que ponderar la campaña multimillonaria por el Rechazo que distorsionó y tuvo la capacidad de sacar del debate la propuesta y poner en el centro las mentiras".

Frente al abismal cambio desde el apoyo al Apruebo en el plebiscito de entrada al que tuvo el Rechazo en el de salida, "no creo que las personas hayan dejado de ser inteligentes; estoy ponderando todos los factores, y no puedo dejar uno clave, del financiamiento multimillonario de la derecha y los grupos económicos (...) no hubo una distribución equitativa de los recursos como en las elecciones previas", complementó.

Aparte de ello, "tengo la sensación de que uno no puede pasar por alto, y debe tener presente, las faltas de solemnidades y gustitos personales que se dieron algunos constituyentes en el proceso mismo, partiendo por el daño a la credibilidad que dio la situación de Rodrigo Rojas Vade, porque si lo miro como hito, es determinante. No es posible atribuirle esto a toda la Convención, (pero) si uno lo quiere ver en términos de falta de solemnidad, son varios los episodios que fueron minando la credibilidad de la Convención más allá de las responsabilidades colectivas".

MANDATO DE NUEVA CONSTITUCIÓN "ESTPA VIGENTE", PERO CONGRESO "NO TIENE LEGITIMIDAD" PARA LIDERARLO

Pese a la derrota del Apruebo, Barraza aseguró que "el mandato del plebiscito del 25 de octubre (del 2020, de entrada) está vigente, en el sentido soberano de tener una nueva Constitución", junto con considerar que "el Rechazo fue a este texto, no es a la idea de dotarnos de una nueva Constitución que reemplace el texto del abuso".

Sobre el mecanismo que debiera emplearse para el eventual nuevo proceso -que requiera habilitarse vía reformas a la Carta actual-, dijo que será "parte del debate", no obstante que opinó que debiera "ser un órgano (redactor) electo; no creo que el Congreso tenga atribuciones o legitimidad para un proceso, la crisis de legitimidad no es privativa de la extinta Convención a propósito del resultado del plebiscito".

Asimismo, el también otrora ministro subrayó que "estamos abiertos a un debate, pero este debate tiene estándares para nosotros: la paridad de género, la representación de pueblos originarios".

Respecto a lo que viene en su tienda, el Partido Comunista, que apoyó al Apruebo al igual que el oficialismo, apuntó que "somos partido de Gobierno y apoyamos la deliberación del Presidente; habrá que discutir este mecanismo con la celeridad que corresponda".

"Hay que seguir luchando porque nosotros los comunistas, en particular, sabemos de derrotas, y también de futuro. Esto no nos amilana, nos hace ponernos más rigurosos en términos de evaluación y proyecciones", sentenció.