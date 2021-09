Mesa ampliada aceptó renuncia de Rodrigo Rojas Vade a la directiva de la Convención Constitucional

El convencional Rodrigo Rojas Vade presentó su renuncia a la Mesa Directiva de la Convención Constitucional, tras reconocer que no padece de Leucemia linfoblástica mixta, la que fue aceptada por la Mesa Directiva.

A través de un comunicado, indicaron que "como Mesa Ampliada de la Convención Constitucional lamentamos profundamente lo ocurrido con el convencional Rodrigo Rojas Vade y empatizamos con el dolor que esta situación ocasiona".

"Ante la seriedad de los hechos, hemos aceptado la renuncia que el señor Rojas ha presentado esta tarde a la vicepresidencia adjunta de la Convención", detallaron desde el organismo.

Comparto declaración pública de la Mesa Ampliada de la Convención Constituyente, relativa a Rodrigo Rojas Vade. Hemos aceptado su renuncia como VP Adjunto y empatizamos con el dolor que esta situación ocasiona. pic.twitter.com/3y8YM37nmQ — Jaime Bassa (@Jaime_Bassa) September 5, 2021

En esta línea, afirmaron que "mantenemos nuestro compromiso irrestricto con la transparencia y la probidad en el ejercicio de nuestros cargos, por lo que iniciaremos los procedimientos internos correspondientes. Asimismo, pondremos a disposición de los organismos respectivos todos los antecedentes de los cuales dispongamos".

"El trabajo de la Convención seguirá el curso institucional previsto para los próximos días, en que se inicia la deliberación de las normas reglamentarias por parte del Pleno", puntualizaron desde el órgano constituyente.

Rojas Vade, convencional de Pueblo Constituyente (ex Lista del Pueblo), utilizó sus redes sociales para admitir ayer que tiene una enfermedad cuyo diagnóstico no pudo reconocer "por el estigma que tiene la sociedad sobre él", con lo que confirmó que no padece cáncer, que usó como bandera de campaña para participar de este proceso.