Mesa de la Convención y la Suprema se reunieron para abordar proceso de normas transitorias

El presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, y la comisión de ministros encargada de temas constitucionales del máximo tribunal recibieron este jueves a la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, y al vicepresidente de la instancia redactora, Gaspar Domínguez, para analizar diversos temas relacionados con la redacción de normas transitorias de la nueva Carta Magna relacionadas con el Poder Judicial.

En el encuentro –que se prolongó por más de una hora- estuvieron presentes además los ministros y ministra del máximo tribunal Manuel Antonio Valderrama, Ángela Vivanco, Leopoldo Llanos, Jean Pierre Matus y Diego Simpertigue.

En la ocasión, la Suprema hizo entrega a la mesa de la Convención de un documento de 21 páginas con observaciones relacionadas con la normas constitucionales transitorias relativas al Poder Judicial.

La vocera del máximo tribunal e integrante de la comisión constitucional, Ángela Vivanco, resaltó que "fue una reunión muy grata, muy distendida (...) El motivo era poder entregar un aporte y una visión del Poder Judicial sobre las normas transitorias que tienen que empezar a discutirse ahora y que posteriormente tendrá que aprobar el Pleno de la Convención".

"Nosotros trabajamos sobre un documento donde están las distintas indicaciones que se han presentado en esta materia y -tal como se había solicitado en el oficio de la presidenta de la Convención- hicimos comentarios sobre ellas indicando algunas preocupaciones y algunos temas que nos parecía (necesario) tener a la vista dentro de esa discusión en particular", dijo la portavoz.

Hoy seguimos con reuniones y partimos temprano con la Corte Suprema, su presidente Juan Eduardo Fuentes y algunos de sus ministros que nos presentaron un importante insumo para la comisión de normas transitorias. pic.twitter.com/InlabVMfPb — Gaspar Domínguez (@gdominguez_) May 12, 2022

PRINCIPALES INQUIETUDES

Consultada sobre las preocupaciones de la Suprema respecto del texto de las disposiciones transitorias en la nueva Constitución, Vivanco explicó que "centramos nuestras preocupaciones y observaciones en tres materias: una en que hay algunas propuestas desde el punto de vista de éstas disposiciones transitorias que se contraponen entre sí, que dan distintas visiones sobre un mismo tema, particularmente en el tema de la duración y periodo de los ministros y los jueces; en eso nos importa mucho que pueda haber una unidad que implique una gradualidad".

"En segundo lugar hay un tema que nos parece central y es el hecho que muchas de estas disposiciones establecen plazos para que se legisle y nosotros pensamos que la actividad legislativa tiene que tener su propio curso y esto tiene que ser un tema de convicción y de interés político y no de fijación de plazos; porque eso podría dar como resultado que se considere que si pasaron esos plazos y no se legisló y establecieron las normas complementarias para que la Constitución opere", indicó la ministra.

"En tercer lugar —añadió— consideramos que hay algunas normas que, debiendo estar en la parte permanente, están en la parte transitoria, que es un tema de carácter técnico. Desde ese punto de vista creemos que es importante unificar esas normas transitorias y el mensaje que dimos como Poder Judicial es que tenemos un Estado de Chile en marcha mientras se produce este proceso constitucional".

Al respecto, Vivanco reflexionó que "si la Constitución se aprueba habrá que dictar una serie de normativas que la complementan, mientras eso pasa es muy importante que todos los órganos sigan funcionando, en el caso del Poder Judicial, como dice su nombre, hacer justicia y que no se entrabe porque hay cosas que faltan y otras que no están. Que podamos seguir operando con la normativa que tenemos hasta que se complemente como corresponde y en los tiempos que el país legislativamente se tome".

Requerida sobre si, a juicio de la Suprema, se deben mantener transitoriamente las normas de los recursos constitucionales de amparo y protección mientras se dictan las nuevas normas de tutela constitucional, Vivanco fue enfática: "Mientras no se definan las normas correspondientes que definan cuál tribunal de la instancia va a ver esa acción (de tutela de derechos), nosotros hemos pedido que se mantengan vigentes las normas constitucionales, porque de otra manera las personas que están acudiendo hoy a tribunales por temas de salud, temas previsionales, para temas que tienen algún tipo de problemas con sus vecinos, para temas de discriminación se quedarían sin acción y no podrían acudir a tribunales. Por eso es importante dejar vivo el recurso de protección mientras no se regule este nuevo ejercicio de tutela de derechos", apuntó.

MESA RECOGIÓ PLANTEAMIENTOS

En tanto, la presidenta y el vicepresidente de la Convención valoraron el encuentro con la Suprema y sus recomendaciones. "Nos vamos con una impresión muy positiva. El presidente y la comisión constitucional de la Corte Suprema tenían material ya preparado después de nuestra solicitud. Así que nos vamos muy agradecidos por el trabajo realizado por la Corte Suprema", manifestó Quinteros.

Domínguez subrayó la necesidad de que "los servicios y las acciones que ejercen los poderes no dejen nunca de ser entregados, para que la ciudadanía pueda recibir los beneficios y no tenga que enfrentarse a espacios de vacíos".

"Por eso, la principal recomendación que se nos ha hecho ha sido que esto sea paulatino, progresivo y que la institucionalidad antigua deje de funcionar cuando la nueva esté 100 por ciento instalada", agregó el vicepresidente.

Más tarde, los representantes del Banco Central, encabezados por su presidenta, Rosanna Costa, también se reunieron con la mesa, en la sede del ex Congreso Nacional.

Tras la instancia, los consejeros anunciaron que entregarán a la Convención un oficio con las observaciones sobre este plazo de transición.