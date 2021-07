Mesa directiva de la Convención acusó "cuestión política" y "obstrucción" en falencias de instalaciones

La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, y el vicepresidente Jaime Bassa, ratificaron esta jornada que se suspende la sesión de trabajo de esta jornada y acusaron que aún siguen sin implementos técnicos para sesionar, acusando al Ejecutivo de esta situación.

"Hoy día nos correspondería nuevamente hacer una sesión, si ayer no pudimos hacer nuestra segunda sesión fue porque no hay condiciones técnicas ni sanitarias, entonces acabamos de ir a revisar nuestras oficinas y la verdad es que no tenemos ni computadores para poder comunicarnos con los convencionales", relató Loncón.

Además, agregó que desde ayer no han habido cambios, cuando se criticó que en el ex Congreso de Santiago y el Palacio Pereira no tenían las condiciones técnicas, ni audiovisuales -cámaras, audífonos o televisores- ni sanitarias para sesionar.

"No se ha instalado nada distinto, lo revisamos", recalcó la presidenta del órgano constitucional, añadiendo que "los canales no están habilitados. Anoche muy tarde nos llegó la base de datos de los constituyentes, pero el canal de comunicación tiene que hacerse a través de todo lo que es la comunicación electrónica" y destacó que esto "no es nuestra responsabilidad".

"Las explicaciones han sido insatisfactorias porque aluden razones técnicas, pero aquí hay una cuestión de fondo que es política", añadió.

Por su parte, Bassa señaló que "este es un problema político: aquí hay una forma de organización del poder popular, de poder institucional que está contando con la obstrucción del Poder Legislativo y no lo vamos a permitir".

"A todos los constituyentes que nos están escuchando: nuevamente disculpas por no poder hacerlo a través de un canal de comunicación oficial de la mesa, pero por raro que parezca, todavía no tenemos ese canal de comunicación, porque los compromisos que asumió el Gobierno no se han cumplido", acotó el vicepresidente del órgano.

Este martes se realizará una revisión de los sistemas con con el equipo de la Subsecretaría de la Presidencia, mientras que la mesa directiva también se reunirá con el Colegio Médico para conversar sobre medidas sanitarias y con Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, para tratar la posibilidad de sesionar en dicha casa de estudios tras la propuesta realizada por la misma autoridad.

🔴AHORA🔴: Rector @EnnioVivaldi se reúne en Casa Central U. de Chile con @elisaloncon y @jaime_bassa para discutir ofrecimiento de las universidades públicas @uestatales para la realización de la #ConvenciónConstitucional en dependencias de Arica a Puerto Williams pic.twitter.com/aRT9tl39hD — Universidad de Chile (@uchile) July 6, 2021

Aún así, los constituyentes se deberán presentar esta jornada para realizar la acreditación de cada uno de los 155 integrantes, ya que aún "no tenemos credenciales", dijo Bassa.

BENITO BARANDA: "TIENEN QUE PEDIR DISCULPAS"

En conversación con El Primer Café de Cooperativa, Benito Baranda, constituyente independiente por el Distrito 12, catalogó lo sucedido ayer como "una situación bien embarazosa" y que lo encuentra "grave, porque es una falta de respeto para las personas, especialmente hay un grupo muy grande de personas que viene de regiones".

"El ministro (de la Segpres, Juan José) Ossa primero tiene que pedir disculpas", dijo el constituyente, agregando que "la cantidad de meses que llevamos en esto, sabiendo que iba a empezar la Convención, se atrasó inclusive, y tampoco el Palacio Pereira está habilitado".

"Es insólito, con toda la cantidad de recursos que están invertidos en esto, habla de un grave problema de carácter ejecutivo y el ministro tiene que resolverlo, esa es la función de él", lamentó.