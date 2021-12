Michelle Bachelet: Los partidos no pueden intentar gobernar al Presidente de la República

La ex Presidenta Michelle Bachelet expuso la mañana de este jueves ante la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional, en el marco de las audiencias que realiza la instancia y que esta semana ya tuvo la participación de Ricardo Lagos Escobar.

La hoy alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos intervino desde las 09:30 horas en la comisión, en la sede del Congreso en Santiago, que desde julio alberga al órgano constituyente.

🔴 AHORA | La ex Presidenta Michelle Bachelet Jeria (@mbachelet) llegó hasta la Convención para exponer en la Comisión de Sistema Político. Fue recibida por la Presidenta @ElisaLoncon, el Vicepresidente @Jaime_Bassa, la coordinadora @rkatrileo y el coordinador @Rmontero_ pic.twitter.com/VGhn4OinIw — Chile Convención (@convencioncl) December 23, 2021

Consultada sobre cómo es gobernar y relacionarse con los partidos oficialistas, Bachelet reflexionó que "una de las dificultades grandes de cualquier Presidente, sea un sistema presidencial o semipresidencial, es que va a depender también de la coalición que lo apoya".

"Yo tuve una primera experiencia con cinco partidos políticos y después con siete, créanme, no es fácil. Claro, hay un programa de Gobierno que se apoya, pero después empiezan las necesidades de los parlamentarios, responderle a su base, y a veces, si el gobierno está más o menos, es bueno pegarle al Gobierno aunque sean de tu coalición", planteó como reproche.

Sobre ello, "no voy a nombrar a nadie, por si acaso, no se preocupen, tengo muy buena memoria sí", expresó entre algunas risas.

En ese marco, remarcó que "los partidos tienen que estar cerca del Gobierno que han apoyado, pero no pueden intentar gobernar al Presidente de la República".

👉 La ex Presidenta Michelle Bachelet @mbachelet comenzó con su presentación en la Comisión de Sistema Político.

📢 "Sería un grave error dejar de escuchar los anhelos de la población. Una buena constitución es una que ayuda al buen funcionamiento del país", explicó. pic.twitter.com/qFQu6sPQoV — Chile Convención (@convencioncl) December 23, 2021

En la comisión, no se definió por recomendar algún sistema político en específico para Chile, aunque sí opinó que uno parlamentario no sería lo más adecuado para el país.

"Los sistemas no resuelven todos los problemas", aseguró.

En cuanto al debate sobre la duración del mandato presidencial, que actualmente es de cuatro años, Bachelet sostuvo que "puede ser bueno un período de seis años" para que el respectivo Gobierno pueda desplegar todo su programa, "¿pero se imaginan seis años de un Presidente malo? Sería una tragedia para un país".

Luego, en su comparecencia ante la prensa, la ex Mandatariio recalcó que asistió para apoyar y colaborar con la Convención, pero subrayó que no pudo responder todas las preguntas que le fueron formuladas porque no tenía todas las respuestas.