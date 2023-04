Miembros de la Comisión de Expertos presentaron indicaciones a normas ya aprobadas

Contra reloj están trabajando los 24 miembros de la Comisión de Expertos Constitucionales para terminar la redacción de las indicaciones que ingresarán a las normas del borrador de la propuesta de nueva Carta Magna, luego de que el pleno aprobara el articulado en general.

Por reglamento, los comisionados tienen hasta las 23.59 horas de este lunes para presentar sus enmiendas, que podrán remitir vía correo electrónico.

Oficialismo y oposición trabajaron por separado durante todo el fin de semana y hasta altas horas de la noche las propuestas.

"En el ámbito de derechos hay varias innovaciones", dijo Domingo Lobera, comisionado de RD, al comentar algunas de las indicaciones de su sector.

"En el caso de los derechos en general, tanto civiles como políticos -como, por ejemplo, el libre desarrollo de la personalidad, que cada persona pueda definir su vida y que el Estado proteja a las vidas que cada uno quiere decidir-, y en derechos sociales, a nosotros nos parece que nuestro intereses, nuestras preocupaciones, no estaban completamente reflejadas en ese borrador inicial", explicó el abogado.

"En sistema electoral se mantienen los lineamientos centrales, con el objetivo de evitar la fragmentación política y ordenar, poder lograr acuerdos", agregó Lobera.

El comisionado Francisco Soto, designado por el PPD, indicó que "el sistema político, básicamente hicimos una apuesta por mecanismo participativo, por fortalecerlo y vincularlo a los partidos político y creo que eso está sentado y creo que no se va a mover. Hemos establecido medidas para que el Presidente pueda gobernar y tenga un diálogo constructivo con el Congreso y ahora agregamos varias iniciativas tendientes a fortalecer el papel colegislador del Congreso. En derechos fundamentales, tratamos de darle más densidad al catálogo, incorporar particularmente indicaciones vinculadas a los derechos sociales".

LAS INDICACIONES DESDE LA DERECHA

Desde la derecha, en tanto, Natalia González, designada por la UDI, adelantó que "vamos a presentar indicaciones en la línea, en el espíritu de lo que se busca con la regla de paridad, pero no una paridad de resultado ni de salida, a nivel de nuestras indicaciones. Y, en materia de escaños reservados, nosotros no vamos con una regla de escaños reservados, sí hay reglas de derecho, deberes y principios aplicables a los pueblos indígenas, a partir de las cuales se podrían desprender que tienen derechos como los tienen el resto de la ciudadanía para participar, pero una regla específica de escaños reservados nosotros no vamos con esa enmienda".

El reglamento establece que las indicaciones deberán ser respaldadas por mínimo cinco y máximo 10 comisionados.

Los integrantes de la subcomisión deberán aprobar o rechazar las enmiendas que podrán suprimir, agregar, sustituir o modificar las normas ya aprobadas en general por el pleno.

Para ser aprobadas las enmiendas, se requiere del voto favorable de 3/5 de los integrantes en ejercicio de cada subcomisión (cuatro de seis integrantes).

Recibidos los informes que elaborarán las subcomisiones, el pleno de la Comisión Experta discutirá y votará en particular los capítulos que conformarán la propuesta de texto constitucional.

El documento emanado tras la revisión y aprobación por parte del pleno, será el que se entregará al Consejo Constitucional que se elegirá el próximo 7 de mayo para que trabaje sobre dicha base.

El Comité de Expertos se instaló el 6 de marzo tras ser designados por el Parlamento (12 fueron escogidos por la Cámara de Diputados y 12 por el Senado) y está a cargo de elaborar en tres meses un borrador de nueva Constitución que sirva de base a los consejeros que serán elegidos en mayo en las urnas.

El Consejo Constitucional electo podrá aprobar o rechazar las propuestas de los expertos y el texto que resulte de este proceso tendrá que ser aprobado, finalmente, por la ciudadanía en un plebiscito con voto obligatorio el 17 de diciembre.