Ministra Tohá: "No sería una derrota del Ejecutivo que se vaya en dos listas"

En medio de las tratativas de los partidos para despejar este asunto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, descartó este miércoles que la presentación de dos listas oficialistas en la elección de consejeros constituyentes del 7 de mayo signifique una "derrota" para el Gobierno, desde donde apelan a un pacto único, a cinco días de que finalice el plazo para inscribir las candidaturas.

"No sería una derrota del Ejecutivo que se vaya en dos listas, es una de las fórmulas factibles desde el primer momento; lo que yo creo que sería una derrota política de todos los que estamos en el Gobierno es que las listas terminen siendo el principal factor que organice nuestra alianza de Gobierno y nuestra perspectiva de conducción de los próximos meses y años. Eso sí que sería una derrota para todos y un error fundamental", dijo la jefa de gabinete a El Diario de Cooperativa.

"Espero que ese error no se cometa y sé que hay una activo esfuerzo de muchos dirigentes para ir en esa dirección y poner eso en primerísimo, segundo y tercer lugar. Después viene lo demás", señaló la militante del Partido por la Democracia (PPD), cuyo Consejo Nacional aprobó el sábado -con un 94% a los sufragios- el voto político en favor de integrar una lista propia del Socialismo Democrático, separada de Apruebo Dignidad.

A juicio de Tohá, "se ha puesto una presión y se ha cargado esta decisión electoral con una serie de connotaciones generando o produciendo el riesgo de que se sobreinterpreten decisiones que se toman por razones meramente electorales con otras connotaciones".

"Mi propio partido -no por el accionar de la presidenta (Natalia Piergentili) o del consejo que tomó la decisión, sino que por declaraciones que se han hecho alrededor de esta decisión- también, de alguna manera, ha contribuido a esta confusión; a generar la idea de que, si la lista se hace de una manera o de otra, tendría una serie de lecturas y de consecuencias mucho más allá", reconoció la secretaria de Estado.

Agregó, así, que "tenemos que hacer un gran esfuerzo para que la manera en que resolvamos el tema electoral no le atornille al revés -por decirlo así- al otro gran propósito y prioridad que tenemos hoy, que es ser parte del Gobierno que está rigiendo a nuestro país. Entonces, las decisiones electorales hay que tomarlas mirando las consecuencias que van a tener en votos y en electos, por cierto, pero mirando, en primerísimo lugar, el efecto que tendrá en el Gobierno en el que estamos hoy día participando".

"Quienes estamos gobernando tenemos un primer deber, que es darle al país la tranquilidad de que vamos a seguir trabajando juntos, de que vamos a ir fortaleciendo esta alianza de Gobierno y de que vamos a encontrar una manera de resolver nuestras diferencias que no va a debilitar al Gobierno del Presidente Boric. Ese es mi llamado a todas las fuerzas del sector y particularmente de mi sector, que es el Socialismo Democrático", subrayó.

CONDICIONES DE LA OPOSICIÓN EN SEGURIDAD

En cuanto a la postura de los partidos de oposición que se restaron de la mesa que empujó el Ejecutivo para conseguir el "Compromiso Transversal por la Seguridad", la titular de Interior contestó que "han pasado por seis condiciones distintas: la primera fue que se aceptara discutir la Ley Antiterrorista, después hubo una condición de que pusiéramos alguna solución para las víctimas, después se hizo una serie de condiciones respecto de los indultos y ahora está esta nueva condición (decretar estado de excepción en la Macrozona Norte)... Sinceramente, cuando uno quiere trabajar y avanzar no pone obstáculos".

"Lo que he entendido es que hay una parte importante de los dirigentes de derecha que tiene la mejor disposición a trabajar, con los que hemos estado conversando y nos han planteado que buscan destrabar esto, y hay otro grupo que no quiere o que cree que no es el momento. Y hay un debate al interior de ellos que creo que hay que dejar que fluya. Lo que es importante es que eso no paralice este esfuerzo", recalcó, reiterando la invitación a las colectividades de Chile Vamos que se retiraron de la instancia.

"Estamos comprometidos con esta agenda. Estamos dispuestos a seguirla mejorando y los demás que quieran ser parte del compromiso tienen la puerta abierta para que sigamos complementándolo. Lo que no podemos hacer es seguir paralizándolo", indicó.