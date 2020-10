Ministro de Defensa: Quien intente acciones violentas en el plebiscito, que asuma las consecuencias

El ministro de Defensa, Mario Desbordes, advirtió que aquellos que intenten realizar actos violentos durante el plebiscito constituyente de este domingo deberá "asumir las consecuencias" porque "las Fuerzas Armadas van a reaccionar" dentro de su marco legal.

"La seguridad está (...) estamos tomando todas las medidas habidas y por haber (...) y no creo le vaya a salir gratis a quien quiera hacerlo", aseguró el secretario de Estado en conversación con El Diario de Cooperativa.

Adelantó que para la votación habrá más efectivos de las Fuerzas Armadas para custodiar los cerca de 2.700 locales, y "además personal va a estar atento con unidades de reacción para ir a apoyar en un local si alguien quiere frustrar o interrumpir el proceso".

"El que intente hacer algo violento que asuma las consecuencias y no le eche la culpa a las Fuerzas Armadas, de que 'miren, el pobre angelito iba con la molotov pasando fuera de un local y lo reprimieron'. Digo desde ya que las FF.AA. van a reaccionar y usar todas las herramientas que les da la ley", expuso.

Aunque no descarta que "alguien intente hacer algo", llamó a la ciudadanía para que "vaya a votar tranquila, porque aquí no vamos a tener el país en llamas; el proceso se va a llevar adelante, se puede ir sin temor" y también con tranquilidad "desde el punto de vista sanitario".

En el marco de los hechos violentos, como los registrados el último domingo en el primer aniversario del estallido social, Desbordes acusó que "esta gente que quema y destruye no tiene nada que ver con el Apruebo ni el Rechazo, es gente que quiere echar abajo el proceso" constituyente que comienza este domingo con el plebiscito; "hay grupos en Chile que quieren echar abajo la República y están dispuestos a incendiarlo todo".

En esta línea, el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán (PS), manifestó que "este debate en torno a la violencia es un debate artificial, Chile tiene una larga tradición de enfrentar los procesos electorales en completa tranquilidad y estamos seguros que esta vez va a ser del mismo modo".

Asimismo, el alcale de Santiago, Felipe Alessandri (RN), aseguró que "dentro de los locales, como corresponde según la ley, van a estar los militares y afuera los Carabineros manteniendo el orden público, pero el llamado es a concurrir con total tranquilidad".

"NO HE TENIDO TIEMPO DE HABLAR CON EL EJÉRCITO"

Otro asunto que atañe a Defensa es la publicación que realizó El Mostrador la última jornada, que afirmó que un informe de la Dirección de Inteligencia del Ejército había advertido -mediante el entonces ministro Alberto Espina- al Presidente Sebastián Piñera de la presunta presencia en el país de un "batallón de 600 agentes" chavistas y cubanos que habían ingresado al páis y supuestamente estaban detrás del estallidos social.

Aquello, según el referido diario electrónico, le había sido informado al Mandatario horas antes de la ya histórica frase de "Estamos en guerra" que formuló Piñera el 20 de octubre de 2019.

"No he tenido tiempo para hablar con el Ejército sobre si lo que sale en la nota es cierto. Yo llegué hace tres meses así que no tengo informes que señalen detalles por el estilo. Ahora, los informes son secretos, entonces el que filtra, que no sabemos quién pudo haber sido, y comete un delito, puede mentir y nadie le puede desmentir después", porque no se pueden dilvulgar los informes, respondió Desbordes en Cooperativa.

Cuando el Mandatario habló de "guerra", Desbordes era diputado y cumpió un rol protagónico en el Congreso durante la crisis social. (Foto:ATON)

Señaló, de todos modos, que "hay información de que hay intervención desde afuera, sobre todo en redes sociales, porque hay redes sociales que no son nacionales y que hicieron harto ruido".

Sobre el mencionado reportaje, "ya tiene un error porque dice que el general (Guillermo) Paiva -a cargo de la DINE en esa fecha- tiene que ver con la Operación Topógrafo, y eso no es cierto, no tiene nada que ver"; no obstante a lo cual "voy a pedir hoy un poco más información y ver qué se puede contestar y qué no; me llegó la propuesta de comunicado del Ejército, y la verdad es que no es mucho lo que señala".

En cuanto a la frase bélica de Piñera, Desbordes no cree "que haya influido en la violencia posterior ni anterior, porque la violencia ya se había producido; no creo que esta gente necesite frases de ningún tipo".