Ministro Elizalde: "La Constitución no debe clausurar el debate democrático"

El ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, se refirió al inicio de la votación de las más de 1.000 enmiendas presentadas en el Consejo Constitucional, y expresó que "esperamos que este proceso esté a la altura para cerrar el tema constitucional", ya que en caso contrario, "va a permanecer abierto y es un factor de permanente inestabilidad".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el también exsenador afirmó estar "a la espera de ver finalmente cuál va a ser la lógica que se va a imponer dentro de este proceso" ya que, a su juicio, el éxito del proceso "está determinado por la voluntad constructiva y de entendimiento de los actores que participan del mismo, y esperamos que finalmente esa sea la lógica que se imponga".

En esta línea, indicó que a medida que avancen las votaciones se verá si existe "voluntad de acuerdo o no", y recalcó que una Constitución "no se aprueba sobre la base de una mayoría circunstancial", sino que debe ser "expresión de un acuerdo amplio de la sociedad en que se aplica, y tenemos que aprender de las lecciones de la historia".

"La Constitución actual fue impuesta por la fuerza en dictadura, declara inconstitucionales las ideas de un sector importante de la sociedad chilena; el proceso anterior tampoco tuvo la amplitud necesaria, entonces la pregunta es ¿vamos a cometer el mismo error? Independientemente de quien lidere el proceso, si sea de un sector político o de otro, o por el contrario, vamos a estar a la altura de lo que se requiere", ahondó.

Por lo anterior, insistió en que una Constitución "debe ser expresión de acuerdos, no la imposición de una mirada, por legítima que sea, de un sector de la sociedad por sobre otro sector, eso no es una Constitución", como también apuntó a que la Constitución "tampoco puede clausurar el debate democrático, es decir, darle rango constitucional a normas controvertidas y no representan acuerdos en la sociedad".

"Nosotros esperamos que este proceso esté a la altura para cerrar el tema constitucional, en caso contrario va a permanecer abierto y todos sabemos que es un factor de permanente inestabilidad", declaró.

Sobre el clima crispado dentro de la política y la imposibilidad de llegar a acuerdos para sacar adelante las reformas, Elizalde indicó que "en general las reuniones que ha tenido el Presidente han sido francas, sinceras, donde se han planteado los puntos de vista por parte de los actores, pero en un marco de respeto republicano y democrático, que me parece que es fundamental".

"Ahora -continuó-, creo que muchas veces tiende a imponerse el clima de crispación a través de distintas declaraciones o actitudes que muchas veces tienen representantes del mundo político. Yo creo que eso no contribuye a lo que necesitamos como país y, por tanto, nosotros vamos a seguir promoviendo un diálogo en un marco de respeto, entendiendo que tenemos diferencias".

"Esperamos que finalmente los actores de oposición tengan también una actitud constructiva", cerró.