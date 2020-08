Ministro Paris y plebiscito: No podemos levantar cuarentenas para que pacientes Covid salgan a votar

El ministro de Salud, Enrique Paris, volvió a ser consultado sobre cómo se desarrollará en materia sanitaria el plebiscito constitucional del 25 de octubre, en medio de la pandemia de coronavirus, respecto a la votación de aquellas personas que a la fecha sean pacientes activos de Covid-19.

El titular sanitario, que ya había manifestado que su opinión personal es que ellos no deberían ir a votar si es que son pocos, descartó que el Minsal pueda levantar las restricciones para permitir que estos puedan salir a sufragar, y sostuvo que la única opción sería implementar el voto a domicilio, asunto que ya no es de su potestad.

"No podemos levantar la cuarentena porque esa medida se toma en base a criterios médicos, científicos, de ocupación de camas, y no creo que por un día haya una cambio tan significativo que podamos levantar la cuarentena", respondió ante la prensa en el tradicional balance diario de la pandemia.

Aclaró que "no podemos estar y nunca hemos estado contra el derecho a voto", pero como Ministerio "solo nos corresponde velar por la salud de los ciudadanos, y en ese sentido, en cuarentena los pacientes deben guardar la cuarentena".

"Si la solución es el voto a domicilio, depende de la necesaria modificación de las leyes y de la capacidad que tenga el Servel", precisó, pese a que apuntó que "aparentemente los plazos son demasiado cortos para llevar a trámite una ley que pueda cambiar esas medidas", aludiendo a las palabras del ministro del Interior, Víctor Pérez, quien sostuvo que con el poco tiempo que queda para el plebisicto "no es viable poder discutirlo con la profundidad" que requiere.

"Estando en cuarentena, obviamente, es como tener una neumonía, un sarampión, estar recién operado de una apendicitis. Por eso el paciente debe estar en su casa, en reposo, está con licencia médica, y desgraciadamente no nos parece correcto que pueda salir a votar, a no ser que, como han propuesto, exista un voto a domicilio, y para eso hay que promulga una ley no me corresponde a mí opinar sobre ese punto", insistió Paris.

Además, evitó hacer proyecciones sobre la posibilidad de que aumenten las infecciones durante el proceso de votación, aunque sostuvo que "lamentablemente si la gente no cumple las medidas sanitarias que hemos acordado con el Servel, en un protocolo muy bien hecho, sí habría que temer un aumento en el número de contagios".

De todos modos, "estaremos preparados para aquello, pero hay que hacer una camapaña comunicacional muy importante para que la gente respete las medidas sanitarias", cerró.

"NO HAY UNA DEFINICIÓN IDEAL"

Por su parte, el epidemiólogo Manuel Nájera, académico de la Universidad del Desarrollo, planteó que "lo ideal no está definido" y no hay una fórmula infalible a nivel internacional en este tema.

"Por lo tanto, uno puede discutirlo -expuso-. Uno puede decir, bueno, todas las personas tienen derecho a votar y en ese sentido es ideal que todos podamos ir a votar. Pero por otro lado también asegurar la seguridad de las personas no contagiadas, de que no se van a enfrentar a una persona enferma en la fila también es una discusión importante".

"También una persona que tiene factores de riesgo mayor puede tener miedo dado ese resultado. Es algo en discusión, no hay ideales", agregó.