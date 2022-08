Mirosevic: Hay que hacer precisiones en el texto de la Constitución para evitar malas interpretaciones

El diputado liberal Vlado Mirosevic, coordinador del comando del Apruebo, apuntó que las fuerzas de su sector deben arribar a acuerdos para precisar aspectos de la redacción de algunos puntos de la propuesta de nueva Constitución, a fin de despejar dudas y evitar que el texto se preste para "malas interpretaciones", sobre las que acusó directamente a la campaña del Rechazo.

En el marco del debate, el legislador aclaró en El Diario de Cooperativa que hay "dos posiciones extremas" que no le gustan "nada": la primera, aquella que "dice radicalmente que la propuesta es mala, porque es falso", la segunda, "la que dice que al texto no hay que tocarle nada; son posiciones extremas que no me representan".

En el intermedio de ambas posturas, destacó que, a su juicio, "hemos avanzado 10 pasos, porque este nuevo texto es mucho mejor que el vigente; pero, como cualquier Constitución, no es perfecta y no es intocable, y en el hecho de ser mejorable, avancemos, pero no perdamos lo avanzado".

Bajo ese escenario, "en algunos casos hay que hacer precisiones en la redacción para que el texto no se preste para malas interpretaciones, porque en el Rechazo, con bastante odiosidad, ha habido campañas abiertamente de mentiras", remarcó.

Entre los puntos a "precisar", Mirosevic mencionó el derecho a la vivienda y las interpretaciones sobre el consentimiento indígena.

Puntualizó que en su sector hay debates "sobre implementación, sobre (modificaciones de) redacción sin tocar el espíritu y sobre cambios" concretos al texto. "Veo una disposición muy mayoritaria en las fuerzas del Apruebo para que se mejore el texto bueno de base, que como dijo la ex-Presidenta Bachelet, es el mejor punto de partida. Es una Constitución del siglo XXI, está en nuestra época; la otra es de hace 40 años", sostuvo.

Por contraparte, arremetió contra los comandos de la vereda de enfrente. "Hay un grupo de personas en el Rechazo que ha transformado esta campaña en una de mentiras, no muy distinta a la de Bolsonaro en Brasil, la del Brexit en Inglaterra o de Trump en Estados Unidos. Hay gente que le tiene poco amor a la democracia, que tiene re poco compromiso con ella, que está más dispuesta a ganar como sea", acusó.

En el Apruebo, en tanto, el diputado resaltó que "queremos salir a explicar de manera muy sencilla qué cosas ganan las familias, sobre todo las de clase media, con este nuevo texto, en qué las protege, versus una sociedad con la antigua Constitución que las deja bastante vulnerables en algunos momentos de la vida, como en la enfermedad o la vejez, una sociedad del sálvese quien pueda".