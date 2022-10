Molestia generaron en la oposición los dichos del presidente del PC, Guillermo Teillier, que condicionó su apoyo a un acuerdo constitucional a un "amarre" de las bases y la definición del mecanismo que se utilizará.

La polémica se inició este lunes, cuando Teillier aseveró que "tendríamos que ir discutiendo todo, porque nosotros no vamos a suscribir mientras no esté todo resuelto. No vamos a soltar el mecanismo".

Estas palabras fueron respondidas este martes por el secretario general de RN, Diego Schalper, quien aseguró que "para nosotros han sido muy desconcertantes las declaraciones que hemos conocido del presidente del Partido Comunista y lo son porque un par de días atrás, el día viernes, él participó en esta reunión, yo estuve personalmente presente".

"Todos entendimos que la conversación sobre los principios, las bases o los bordes, son un espacio básico de conversación para permitirnos dar tranquilidad a la ciudadanía", insistió.