Monckeberg: "Hay que tener una nueva Constitución, pero bien hecha que nos interprete a todos"

El convencional Cristián Monckeberg (RN) hizo un mea culpa y sostuvo que el problema de su sector es que no sacó los suficientes constituyentes para entregar "estabilidad" en la Convención Constitucional (CC).

En conversación con El Diario de Cooperativa, el ex ministro de Vivienda señaló que "el problema es que no sacamos los constituyentes necesarios (...) para provocar acuerdos. No sacamos los constituyentes para producir esos acuerdos necesarios que le habrían dado estabilidad (a la CC)".

"Creo que la izquierda podría haber hecho algo más para resolver algo de mejor manera acá, pero impuso su mayoría legítimamente acá -no lo comparto- pero eso tiene a la gente con el resultado de la propuesta, inseguridades, incerteza y a aprobar este texto el 4 de septiembre", agregó.

En caso de que gane el rechazo, Monckeberg señaló que "el Gobierno y un país no puede estar discutiendo siempre" una constitución pero "sí hay que resolverlo ¿Pensar que esto quede igual en caso que gane el rechazo? Por ningún motivo".

"Yo creo que esto va más allá de derecha e izquierda. Tenemos que tener una nueva Constitución, pero bien hecha y que nos interprete a todos. No le va a hacer bien al país como el que está saliendo de acá", advirtió.

"Si la ciudadanía decide el 4 de septiembre que este sea el texto Constitucional, bueno, la democracia gana(...) pero hasta lo aprobado hoy día no es un buen texto", cerró.