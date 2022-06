Monckeberg y recta final de la nueva Constitución: Está quedando un país dividido

El convencional Cristián Monckeberg (Renovación Nacional) cuestionó este jueves en Cooperativa el trabajo realizado en la Convención Constitucional, que ya se encuentra en su última etapa, asegurando que "se ha desaprovechado la oportunidad" de tener una Carta Fundamental que "interprete a una gran mayoría".

"Voté Apruebo y no me arrepiento por nada, pero sí creo que se está desaprovechando la oportunidad de haber construido una propuesta constitucional que más o menos interprete una buena mayoría. Eso no está ocurriendo hoy y está quedando un país dividido, eso es lo más lamentable de todo", acusó el constituyente en diálogo con Lo Que Queda Del Día en Cooperativa.

En esta línea, el ex ministro de Desarrollo Social y Familia aseguró que lamenta esta situación "porque hemos trabajado y nos hemos sacado la mugre, a pesar del bullying y que (un sector) no escuche nuestras propuestas".

"Está bien, no hemos logrado convencer y no teníamos la mayoría incidente que pudiese influir, pero creo que igualmente este proceso no está terminando bien, lamentablemente no está interpretando una gran mayoría", puntualizó Monckeberg.

Por otra parte, el también ex parlamentario abordó el apoyo unánime que entregó Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) a la opción Rechazo en el Plebiscito de salida en septiembre, afirmando que aunque "se puede considerar oportuno o no hacerlo ahora, es importante que todos los partidos se vayan definiendo" por alguna postura.

Mientras que en su caso personal, prefirió ser más cauto: "soy convencional, estoy trabajando, estamos votando la próxima semana normas transitorias y tenemos que terminar de resolver los temas de armonización... Una vez terminado el proceso, diré si esta propuesta de Constitución me interpreta o no me interpreta".

Pese a esto, señaló en Cooperativa que "puedo adelantar algo: creo que el proceso constituyente está dilapidando y está desechando una oportunidad -lamentablemente la mayoría de izquierda que está dentro de la Convención- de haber hecho algo que generara unidad".