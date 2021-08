Multa, censura y reeducación: las sanciones que establece la Convención para el negacionismo

Tras tipificar esta semana varias conductas sancionables, como el negacionismo de las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura de Augusto Pinochet y el estallido social o el trato injurioso entre los constituyentes, la Comisión de Ética de la convención encargada de redactar la nueva Carta Magna para Chile definió este viernes un catálogo de castigos aplicables a estos hechos.

Para comenzar a regir, el paquete de medidas debe ser visado por el Pleno del órgano ciudadano.

"Se establecieron sanciones como amonestaciones escritas, la censura desde el punto de vista de que la persona podría eventualmente no ocupar cargos como presidencia, vicepresidencia o coordinaciones de comisiones; la imposibilidad de hacer uso de la palabra en las comisiones cuando incurren en faltas más graves" y "sanciones pecuniarias que pueden ir del 15 por ciento de la dieta a 30 por ciento", explicó Marcos Barraza (Partido Comunista), coordinador de la comisión.

"Además, se incorporó cursos de formación en materias como derechos humanos e igualdad de género", señaló el convencional.

"VAMOS EN UN CAMINO CASI TOTALITARIO", DICEN EN LA DERECHA

Desde Vamos por Chile, la bancada de convencionales de derecha, el constituyente Luciano Silva (Renovación Nacional) manifestó que "cuando te quieren poner un programa de reeducación lo que te están diciendo es que tú no tienes la libertad para pensar o están pesando mal, de tal manera que ahora tienes que pensar como ellos te dicen que debes pensar, lo que es terriblemente totalitario".

"A mi me parece que hay sancionar las cosas que están mal, pero nunca puede quedar restringir la libertad de las personas que decir lo que opinan, aunque finalmente hubo la idea de quitar la obligatoriedad, pero casi se aprobó. Me parece que vamos por un camino medio totalitario", agregó.

POLÉMICA CON PARTIDO DE KAST

El abogado José Meza, director ejecutivo en Acción Republicana, el partido del candidato presidencial José Antonio Kast, expuso este viernes en la Subcomisión Marco de Derechos Humanos, donde protagonizó un tenso momento con una de las coordinadoras de la instancia, la comunista Carolina Videla, tras cuestionar el voto político presentado contra el ex almirante Jorge Arancibia.

"Tenemos el legítimo derecho de cuestionar (al PC). No sólo el comunismo en Chile o el comunismo actual, sino que el comunismo histórico. Por Dios que hay que tener valentía para venir a pararse en esta convención después de las palabras que tuvo y tengo la absoluta convicción de que usted, en este momento, más allá del cuestionamiento que me hace, no va a pasar a cosas más graves, porque yo, de mi parte, en ningún momento voy a pasar a cosas más graves", expresó.

"No sé lo que está tratando de decir", respondió Meza.

"El año 2028, en la Universidad Católica de Temuco y producto de mis opiniones, fui atacado por un militante del PC", relató Meza.

PLEBISCITO DIRIMENTE

En paralelo, un grupo de convencionales del PC volvió a presentar, esta vez en la Subcomisión de Participación, una propuesta para establecer un plebiscito dirimente de aquellas materias que no alcancen el quórum de dos tercios, pero sí una mayoría de tres quintos de los votos.